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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

السیسی: سال ۲۰۳۰ پایان دوره ریاست جمهوری من در مصر خواهد بود

السیسی: سال ۲۰۳۰ پایان دوره ریاست جمهوری من در مصر خواهد بود

رئیس جمهور مصر اعلام کرد که سال ۲۰۳۰ سال پایان قطعی دوره ریاست جمهوری او در مصر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که سال ۲۰۳۰ سال پایان قطعی دوره ریاست جمهوری او در مصر خواهد بود.

السـیسی در مراسم فارغ‌التحصیلی دوره‌های جدید آکادمی و دانشکده‌های نظامی مصر خاطرنشان کرد که کناره‌گیری‌اش از مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۳۰ کاملا قطعی است.

رئیس‌جمهور مصر تأکید کرد: هدف اصلی در مرحله پیشِ رو، تقویت بنیان‌های کشور و توانمندسازی نیروهای جوان و متخصص ملی در بخش‌های مختلف است که انتقالی روان و باثبات را تضمین کند و به استحکام نهادهای دولتی مصر بینجامد.

السـیسی گفت: وظیفه من این است که از کشور محافظت کنم و پرچم آن را برافراشته و سربلند تحویل دهم.

او همچنین با اشاره به نیروهای مسلح مصر افزود: این نیروها ستون اصلی امنیت ملی و سپر دفاعی و شمشیر کشور هستند. حفظ و تقویت نیروهای مسلح، وظیفه‌ای ملی است که بر عهده همه مردم مصر قرار دارد. دفاع از میهن مسئولیتی مشترک است که از خانواده آغاز می‌شود؛ نهادی که در گذشته و همچنان در آینده، رکن اساسی در پرورش و شکل‌گیری شخصیت انسان خواهد بود.

کد مطلب 6980433

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