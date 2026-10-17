به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، محمد یارمند گفت: آیین بهره‌برداری از طرح‌های آموزشی، بهسازی مدارس و فضاهای ورزشی، هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور مجازی رئیس‌جمهور برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، با اشاره به اجرای این طرح ملی اظهار کرد: در سطح کشور، دو هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی، ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس بهسازی‌شده در قالب طرح شهید عجمیان و هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: سهم استان یزد از این طرح‌ها، ۳۵ طرح آموزشی، بهسازی سه هزار کلاس درس و ۶۹ فضای ورزشی است که برای اجرای آن‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس استان و خیران هزینه شده است.

این آیین در استان یزد در آموزشگاه پسرانه شاهد شهید جعفری نعیمی برگزار شد و نمازخانه این آموزشگاه نیز در شمار فضاهای به بهره‌برداری‌رسیده قرار داشت.

هم‌زمان با این مراسم، رئیس‌جمهور با حضور در یکی از مدارس تهران، دستور بهره‌برداری از مجموعه طرح‌های آموزشی، بهسازی مدارس و فضاهای ورزشی کشور را صادر کرد.