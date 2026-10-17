دیدار سرپرست وزارت خارجه لیبی و عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد به سر می‌برد، بعد از ظهر امروز در حاشیه این اجلاس با طاهر الباعور سرپرست وزارت امور خارجه لیبی، دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه تهران-طرابلس بر اهمیت تقویت رایزنی‌ها با هدف تقویت مناسبات دو کشور تاکید کردند.



وزیر امور خارجه کشورمان موضع اصولی ایران در حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن و ضرورت توقف هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور را تکرار کرد. عراقچی تاکید کرد امنیت و ثبات در لیبی لازمه صلح و ثبات در شمال آفریقا است.



طرفین همچنین درباره تحولات منطقه و جهان اسلام رایزنی کردند.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین، مساله فلسطین را بزرگترین اولویت امت اسلامی و جامعه جهانی دانست و خواستار اقدام عاجل و جدی سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و خاتمه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی شد.