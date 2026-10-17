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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

دیدار سرپرست وزارت خارجه لیبی و عراقچی

دیدار سرپرست وزارت خارجه لیبی و عراقچی

سرپرست وزارت خارجه لیبی و وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد به سر می‌برد، بعد از ظهر امروز در حاشیه این اجلاس با طاهر الباعور سرپرست وزارت امور خارجه لیبی، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه تهران-طرابلس بر اهمیت تقویت رایزنی‌ها با هدف تقویت مناسبات دو کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان موضع اصولی ایران در حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن و ضرورت توقف هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور را تکرار کرد. عراقچی تاکید کرد امنیت و ثبات در لیبی لازمه صلح و ثبات در شمال آفریقا است.

طرفین همچنین درباره تحولات منطقه و جهان اسلام رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین، مساله فلسطین را بزرگترین اولویت امت اسلامی و جامعه جهانی دانست و خواستار اقدام عاجل و جدی سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و خاتمه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی شد.

کد مطلب 6980487
نفیسه عبدالهی

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