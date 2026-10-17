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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

روایتی از تجربه‌های تبلیغ دین میان عشایر در «ایل سو»

روایتی از تجربه‌های تبلیغ دین میان عشایر در «ایل سو»

کتاب «ایل‌سو؛ روایت تبلیغ عشایری» نوشته سعید احمدی، با روایت خاطرات و تجربه‌های مبلغان دینی در مناطق عشایری و بازنمایی پیوند تبلیغ دین با فرهنگ و زیست ایلی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایل‌سو؛ روایت تبلیغ عشایری» نوشته سعید احمدی، اثری درباره تجربه‌های تبلیغ دینی در میان عشایر و زندگی مردمانی است که در پیوند با طبیعت، سنت‌ها و فرهنگ ایلی روزگار می‌گذرانند.

این کتاب با گردآوری داستان‌ها و خاطراتی از زندگی عشایری، به تجربه‌های مبلغان دینی در مناطق دوردست می‌پردازد و دشواری‌های مسیر تبلیغ، مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی و تلاش برای استمرار فعالیت‌های تبلیغی را روایت می‌کند.

عناوین بخش‌های این اثر، از جمله «عقد غیابی»، «مرد ایلی»، «تبلیغ طبیبانه»، «دین زورکی» و «چرا؟»، از تنوع موقعیت‌ها و تجربه‌هایی حکایت دارد که نویسنده در این مجموعه گرد آورده است. این روایت‌ها، ابعاد مختلف مواجهه مبلغان با زندگی و مسائل مردم عشایر را به تصویر می‌کشند.

کتاب «ایل‌سو؛ روایت تبلیغ عشایری» علاوه بر بازگویی تجربه‌های تبلیغی، تصویری از زیست عشایری و نسبت آن با هویت، فرهنگ و ریشه‌های زندگی ایرانی ارائه می‌دهد و مخاطب را با بخشی از تجربه‌های تبلیغ دین در بستر زندگی ایلی آشنا می‌کند.

این کتاب در ۲۰۲ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و در چاپ نخست سال ۱۴۰۵ از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتاب می‌توانند به نشانی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) به نشانی https://rbo.ir/__a-4671.aspx?utm_source=chatgpt.com مراجعه کنند. همچنین امکان سفارش کتاب از طریق فروشگاه کتاب فراهم است.

کد مطلب 6980505
سیده فاطمه سادات کیایی

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