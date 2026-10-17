به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایل‌سو؛ روایت تبلیغ عشایری» نوشته سعید احمدی، اثری درباره تجربه‌های تبلیغ دینی در میان عشایر و زندگی مردمانی است که در پیوند با طبیعت، سنت‌ها و فرهنگ ایلی روزگار می‌گذرانند.

این کتاب با گردآوری داستان‌ها و خاطراتی از زندگی عشایری، به تجربه‌های مبلغان دینی در مناطق دوردست می‌پردازد و دشواری‌های مسیر تبلیغ، مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی و تلاش برای استمرار فعالیت‌های تبلیغی را روایت می‌کند.

عناوین بخش‌های این اثر، از جمله «عقد غیابی»، «مرد ایلی»، «تبلیغ طبیبانه»، «دین زورکی» و «چرا؟»، از تنوع موقعیت‌ها و تجربه‌هایی حکایت دارد که نویسنده در این مجموعه گرد آورده است. این روایت‌ها، ابعاد مختلف مواجهه مبلغان با زندگی و مسائل مردم عشایر را به تصویر می‌کشند.

کتاب «ایل‌سو؛ روایت تبلیغ عشایری» علاوه بر بازگویی تجربه‌های تبلیغی، تصویری از زیست عشایری و نسبت آن با هویت، فرهنگ و ریشه‌های زندگی ایرانی ارائه می‌دهد و مخاطب را با بخشی از تجربه‌های تبلیغ دین در بستر زندگی ایلی آشنا می‌کند.

این کتاب در ۲۰۲ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و در چاپ نخست سال ۱۴۰۵ از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتاب می‌توانند به نشانی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) به نشانی https://rbo.ir/__a-4671.aspx?utm_source=chatgpt.com مراجعه کنند. همچنین امکان سفارش کتاب از طریق فروشگاه کتاب فراهم است.