صدرنشینی بانک ملی ایران در شبکه پرداخت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس آخرین گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بانک ملی ایران در شهریورماه ۱۴۰۵ در چند شاخص مهم شبکه پرداخت کشور عملکرد قابل‌توجهی داشته است.

کسب رتبه نخست در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار، سهم قابل‌توجه از تعداد و مبلغ تراکنش‌های پذیرش‌شده و صادرشده و قرار گرفتن در رتبه دوم گردش مالی تراکنش‌ها، از جمله نتایج ثبت‌شده در کارنامه این بانک در ماه مورد بررسی است.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد بانک ملی ایران از ظرفیت گسترده‌ای در شبکه پرداخت کشور برخوردار است؛ ظرفیتی که در میزان استفاده از کارت‌های بانکی و حجم و ارزش تراکنش‌های ثبت‌شده نمود پیدا می‌کند.

در این میان، پیشتازی در شاخص کارت‌های تراکنش‌دار، جایگاه این بانک را در یکی از مهم‌ترین بخش‌های تعامل روزمره مشتریان با شبکه پرداخت برجسته می‌کند.

پیشتازی بانک ملی ایران در تعداد کارت‌های تراکنش‌دار

بر اساس گزارش شهریورماه شاپرک، بانک ملی ایران با اختصاص سهم ۱۹.۵۱ درصدی از کارت‌های بانکی تراکنش‌دار، رتبه نخست شبکه پرداخت کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

این سهم که نزدیک به یک‌پنجم کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کشور را شامل می‌شود، بیانگر گستردگی استفاده از کارت‌های بانک ملی ایران در پرداخت‌های روزمره است و جایگاه این بانک را در زیرساخت پرداخت کشور برجسته می‌کند.

شاخص کارت‌های تراکنش‌دار، برخلاف آمار صرف کارت‌های صادرشده، کارت‌هایی را در بر می‌گیرد که در دوره مورد بررسی دست‌کم یک تراکنش در شبکه پرداخت داشته‌اند. از این رو، رتبه نخست بانک ملی ایران در این بخش، بیانگر میزان استفاده از کارت‌های این بانک در شبکه پرداخت و گستره حضور آن در مبادلات روزمره است.

سهم ۱۶.۰۱ درصدی از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده

بررسی آمارهای شاپرک نشان می‌دهد بانک ملی ایران در شهریورماه ۱۴۰۵، سهم ۱۶.۰۱ درصدی از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده است.

تراکنش‌های پذیرش‌شده، پرداخت‌هایی را شامل می‌شوند که از طریق ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت ثبت می‌شوند. سهم بانک ملی ایران در این شاخص، نشان‌دهنده حضور قابل‌توجه این بانک در بخش پذیرندگی است.

همچنین بانک ملی ایران در شاخص مبلغ تراکنش‌های پذیرش‌شده، سهم ۸.۰۲ درصدی را ثبت کرده است. تفاوت میان سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها نشان می‌دهد توزیع پرداخت‌ها از نظر تعداد، الزاماً با توزیع آن‌ها از نظر ارزش ریالی یکسان نیست. بررسی هم‌زمان این دو شاخص، ابعاد متفاوت فعالیت بانک در شبکه پرداخت را روشن‌تر می‌کند.

رتبه دوم بانک ملی ایران در گردش مالی تراکنش‌ها

یکی دیگر از شاخص‌های قابل‌توجه در گزارش شهریورماه شاپرک، جایگاه بانک ملی ایران در گردش مالی تراکنش‌هاست. بر اساس این گزارش، گردش مالی ثبت‌شده برای این بانک در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۰٬۱۱۶٬۰۴۴ میلیارد ریال رسیده که بانک ملی ایران را در رتبه دوم قرار داده است.

قرار گرفتن در رتبه دوم گردش مالی تراکنش‌ها، بیانگر حجم قابل‌توجه ارزش ریالی پرداخت‌های ثبت‌شده در این بانک است. این جایگاه در کنار سهم ۱۶.۰۱ درصدی بانک ملی ایران از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده، نشان می‌دهد حضور این بانک در شبکه پرداخت علاوه بر تعداد کارت‌های مورد استفاده و تراکنش‌ها، در شاخص ارزش ریالی پرداخت‌ها نیز مشهود است.

تعداد تراکنش‌ها و گردش مالی، دو شاخص مکمل برای بررسی عملکرد شبکه پرداخت هستند. در حالی که تعداد تراکنش‌ها میزان تکرار پرداخت‌ها را نشان می‌دهد، گردش مالی بر ارزش ریالی آن‌ها تمرکز دارد. از این رو، بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها، تصویر جامع‌تری از جایگاه بانک ملی ایران در شبکه پرداخت کشور ارائه می‌کند.

حضور بانک ملی ایران در شاخص‌های صدور تراکنش

عملکرد بانک ملی ایران در گزارش شاپرک به بخش پذیرندگی محدود نمی‌شود. این بانک در شهریورماه ۱۴۰۵، سهم ۱۴.۳۴ درصدی از تعداد تراکنش‌های صادرشده و سهم ۸.۵۹ درصدی از مبلغ این تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

شاخص‌های صدور و پذیرش، دو بخش متفاوت از فعالیت شبکه پرداخت را منعکس می‌کنند و بررسی هم‌زمان آن‌ها برای ارزیابی جایگاه بانک‌ها اهمیت دارد. سهم بانک ملی ایران در هر دو بخش، ابعاد گسترده‌تری از حضور این بانک در شبکه پرداخت را نشان می‌دهد.

ترکیب سهم قابل‌ توجه بانک ملی ایران از کارت‌های تراکنش‌دار با حضور در شاخص‌های صدور و پذیرش، امکان ارزیابی چندجانبه عملکرد این بانک را فراهم می‌کند؛ ارزیابی که به یک شاخص منفرد محدود نیست و جنبه‌های مختلف فعالیت بانک در شبکه پرداخت را در بر می‌گیرد.

جایگاه بانک ملی ایران در شبکه پرداخت کشور

براساس گزارش شاپرک از عملکرد بانک ملی ایران در شهریورماه ۱۴۰۵، سه شاخص مهم را برجسته می‌کند: کسب رتبه نخست در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار با سهم ۱۹.۵۱ درصدی، اختصاص سهم ۱۶.۰۱ درصدی از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌شده و قرار گرفتن در رتبه دوم گردش مالی تراکنش‌ها.

علاوه بر این، سهم ۸.۰۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌های پذیرش‌شده و سهم ۱۴.۳۴ درصدی از تعداد و ۸.۵۹ درصدی از مبلغ تراکنش‌های صادرشده، ابعاد دیگری از عملکرد بانک ملی ایران در شبکه پرداخت کشور را نشان می‌دهد.

مجموع این شاخص‌ها، جایگاه قابل‌توجه بانک ملی ایران را در زیرساخت پرداخت کشور منعکس می‌کند.

پیشتازی در تعداد کارت‌های تراکنش‌دار، در کنار سهم قابل‌ توجه از تعداد تراکنش‌های پذیرش‌ شده و رتبه دوم گردش مالی، از مهم‌ترین نکات کارنامه این بانک در شهریورماه به شمار می‌رود.