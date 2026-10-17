اولین مدال کاروان ورزش ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جانفشان تنها نماینده رشته پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، عصر امروز دومین دیدار خود در مرحله گروهی را برگزار کرد.



جانفشان که سابقه مدال‌آوری در بازی های پاراآسیایی را دارد، در گروه B کلاس ۲ مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو قرار گرفت و ۳ بر یک به برتری رسید.



نماینده کشورمان در گیم اول ۱۲ بر ۱۰ باخت، اما در گیم‌های بعدی ۱۱ بر یک، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ برنده شد.



جانفشان که صبح امروز نماینده ژاپن را مغلوب کرده بود، بدین ترتیب در صدر گروه B قرار گرفت.



او با صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، در این مرحله با قرعه استراحت مواجه شد و گام به نیمه نهایی گذاشت. بدین ترتیب مدال برنز جانفشان قطعی شد.