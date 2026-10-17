به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه به موضوع گیری در خصوص اقدام ترامپ برای تعلیق قانون تحریم‌ها علیه کشورش واکنش نشان داد و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: تصمیم ترامپ برای تعلیق قانون تحریم‌ ها نشان‌ دهنده جدیت او در کمک به یافتن راهی برای حل‌ و فصل بحران در اوکراین است.

سرگئی ریابکوف، در ادامه اضافه کرد: پس از تصمیم ترامپ برای تعلیق اجرای قانون تحریم‌ ها، انتظار می‌ رود اتحادیه اروپا و هم‌پیمانانش داد و قال و هوچی‌گری به راه بیندازند و با آن مخالفت کنند.

گفتنی است که ترامپ برخی تحریم ها علیه روسیه به دلیل اوضاع بازار انرژی متأثر از تجاوز پرهزینه اش به ایران بود را تعلیق کرد.