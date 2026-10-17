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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

بوشهر- پرستاران عسلویه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه عصر شنبه به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و بخشداران مرکزی و چاه مبارک، به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در بیمارستان‌های نبی‌اکرم (ص) و سردار سلیمانی و مراکز جامع سلامت عسلویه و چاه مبارک، از تلاش‌ها و خدمات پرستاران تجلیل کرد.

اسکندر پاسالار،در این بازدیدها با بررسی روند خدمت‌ رسانی به بیماران، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات سلامت و نقش مؤثر پرستاران در ارائه خدمات درمانی تأکید کرد.

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

رؤسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز گزارشی از روند ارائه خدمات درمانی ارائه کردند و از توجه فرماندار به حوزه سلامت و درمان قدردانی کردند.

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

پرستاران عسلویه تجلیل شدند

کد مطلب 6980638

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