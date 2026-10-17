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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

یارانه واریز شد!

یارانه واریز شد!

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مهرماه مربوط به دهک‌های ۱ تا ۳ واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز شد و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان ۲۵ ام هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

کد مطلب 6980724
سمیه رسولی

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