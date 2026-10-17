یارانه واریز شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز شد و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان ۲۵ ام هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.