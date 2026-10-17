به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از چهار اثر جدید خانه راوی، روز گذشته (جمعه) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد؛ مراسمی که در آن سخنرانان بر اهمیت ثبت روایت‌های جنگ در روزهای بحران، نقش ادبیات در انتقال تجربه‌های مقاومت و ضرورت روایتگری برای نسل‌های آینده تأکید کردند.

در این مراسم، رضا زنگنه، دبیر نشست، با تأکید بر اینکه جنگ بر سر انسانیت است، گفت: «ما برای دفاع از انسان و انسانیت می‌جنگیم، نه برای توسعه‌طلبی‌هایی که در طول تاریخ باعث جنگ شده‌اند.» وی همچنین بر ضرورت برخورداری روایت ادبی و هنری این جنگ از ادبیاتی متعالی تأکید کرد.

سمیه جمالی، مدیر و مؤسس خانه راوی، نیز با اشاره به چرایی شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: مردم عطش خواندن روایت‌ها و دانستن داشتند و ما تلاش کردیم روایت درست را با سرعت و دقت به آنان برسانیم.

وی افزود: اگر به‌موقع اقدام نمی‌کردیم، رسانه‌های دشمن روایت معکوس خود را به مردم ارائه می‌دادند. به همین دلیل، ثبت و انتشار سریع روایت‌ها از ضرورت‌های شکل‌گیری خانه راوی بود.

سمیه جمالی با اشاره به فعالیت‌های ادبی این مجموعه گفت: برنامه‌های ادبی خانه راوی مدتی است به‌صورت حضوری و غیرحضوری آغاز شده و ادامه دارد. هدف ما این است که این گروه در سراسر کشور پایگاه داشته باشد.

کورش علیانی: جنگ پیش‌رو بر سر امکان ادامه زندگی انسان روی زمین است

کورش علیانی، نخستین سخنران نشست، با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنم جنگ جهانی سوم در حال آغاز است و جنگ پیش‌رو بر سر امکان ادامه زندگی انسان روی زمین خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش ادیان الهی در حفظ کرامت انسان گفت: مأموریت ادیان الهی حفظ بقای انسان شریف است و ما برای مواجهه با شرایط دشوار به تاب‌آوری نیاز داریم؛ ظرفیتی که در مواجهه با سختی‌ها به بلوغ می‌رسد.

کورش علیانی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت خانه راوی خاطرنشان کرد: کار این مجموعه از آن جهت اهمیت دارد که به انتقال تجربه‌های مقاومت و درک درست از جهان به نسل‌های آینده و هم‌عصران ما کمک می‌کند؛ موضوعی که باید دغدغه همه ما باشد.

کاموس: نوشتن در روزهای سخت جنگ، کار بزرگی است

مهدی کاموس، دومین سخنران نشست، با اشاره به فعالیت‌های خانه راوی در ثبت وقایع جنگ گفت: آنچه را که من در کارگاه‌های نوشتن روایت در جنگ و بحران به‌صورت نظری آموزش داده‌ام، خانه راوی و نویسندگانش در عمل انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه نوشتن در دوره بحران با دوران پسابحران تفاوت دارد، افزود: نوشتن در روزهای سخت جنگ کار بزرگی است.

این سخنران همچنین از توجه خانه راوی به کودکان و نوجوانان و تلاش برای تألیف کتاب ویژه این گروه‌های سنی قدردانی کرد.

کاموس در ادامه با تأکید بر نقش ادبیات در انتقال تجربه‌ها و ماندگاری روایت‌ها گفت: ادبیات یعنی اندیشیدن با زبان؛ ادبیات از طریق عاطفه معنا می‌آفریند و باعث ماندگاری می‌شود.

رضایی: روایت‌های امروز، امکان بازسازی روایت اصلی برای آیندگان را فراهم می‌کنند

احسان رضایی، سومین سخنران این نشست، با تأکید بر مسئولیت نویسندگان در شرایط جنگ و بحران گفت: به‌عنوان نویسنده، همیشه به این موضوع توجه داشته‌ام که در شرایط فعلی وظیفه من چیست و چه کاری از دستم برمی‌آید.

وی با اشاره به مسئولیت اهالی قلم افزود: کار اهالی قلم نوشتن است و باید به این کار اهتمام بورزند.

رضایی با بیان اینکه روایت‌ها در طول تاریخ ایران نقش مهمی در ماندگاری رویدادها داشته‌اند، اظهار کرد: در تمام تاریخ ایران، روایت‌ها بوده‌اند که ماندگار شده‌اند؛ گاهی کوتاه، اما بدون حرف زدن گزارشی و با تصویرسازی.

وی اهمیت فعالیت خانه راوی را در مکتوب‌شدن روایت‌ها دانست و گفت: اهمیت کار خانه راوی این است که روایت‌ها نوشته شدند و حالا و برای آیندگان می‌توان از میان آن‌ها روایت اصلی را ساخت.

راضیه تجار: نویسندگان چهار اثر در بحبوحه جنگ پای کار ماندند

راضیه تجار، چهارمین سخنران نشست، با اشاره به دشواری نوشتن در روزهای جنگ گفت: پس از شهادت رهبر، قلب‌ها و پاهایمان از کار افتاده بود و در چنین شرایطی، نوشتن و قلم به دست گرفتن کار سختی بود.

وی با تأکید بر علاقه خود به ایران و تهران اظهار کرد: من عاشق ایران و تهران هستم و در روزهای جنگ، با وجود اینکه مناطق نزدیک به محل سکونتم مدام مورد اصابت قرار می‌گرفت، تهران را ترک نکردم و در حال نوشتن رمان بودم.

تجار در ادامه با اشاره به تلاش نویسندگان چهار اثر رونمایی‌شده افزود: نویسندگان این چهار اثر در بحبوحه جنگ نوشتند و پای کار ماندند.

شعرخوانی و قرائت روایت مشاهدات بمباران بیت رهبری

در ادامه برنامه، محمدسجاد سهیلی به شعرخوانی پرداخت و طاهره ساکی نیز روایتی از مشاهدات خود درباره بمباران بیت رهبری را که پیش‌تر در «خط خاک» منتشر شده بود، برای حاضران خواند.

در پایان این مراسم، از چهار اثر جدید خانه راوی رونمایی شد و آیین امضای یادبود روی تخته‌شاسی نیز برگزار شد.