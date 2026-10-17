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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حضور ۱۳۰ یگان در اجتماع «جان‌فدای ایران» در ساری

حضور ۱۳۰ یگان در اجتماع «جان‌فدای ایران» در ساری

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدای ایران» با حضور بیش از ۱۳۰ یگان از نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم استان، ساعت ۱۴ روز یکشنبه در ساری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجتبی جلالیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: این مراسم اختتامیه رزمایش‌های مردمی روزهای گذشته در استان است که با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در ۲۲ شهرستان مازندران برگزار شد.

وی افزود: اجتماع «جان‌فدای ایران» ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در محدوده میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهید قاسمی ساری برگزار می‌شود و میزبان شرکت‌کنندگانی از سراسر استان خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به حضور بیش از ۱۳۰ یگان در این مراسم گفت: این یگان‌ها ترکیبی از نیروهای مسلح و گروه‌های مردمی از اقشار و صنوف مختلف هستند و اجتماع پیش‌رو صرفاً یک رژه نظامی محسوب نمی‌شود.

جلالیان ادامه داد: کشاورزان، کارگران، پزشکان، دانش‌آموزان، بازاریان و دیگر گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر در این رویداد حضور خواهند داشت تا با وجود تفاوت در مشاغل و سلایق، آمادگی خود را برای دفاع از ایران اعلام کنند.

وی با اشاره به تمهیدات اجرایی مراسم تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مدارس و ادارات شهر ساری در روز برگزاری اجتماع تعطیل اعلام شده‌اند و محدودیت‌های ترافیکی نیز با همکاری عوامل انتظامی در مسیرهای منتهی به محل مراسم اعمال می‌شود. این اقدامات با هدف تسهیل تردد مردم و فراهم‌کردن شرایط استقرار یگان‌ها و مواکب فرهنگی و پذیرایی انجام می‌گیرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه اجتماع «جان‌فدای ایران» در شرایط مواجهه کشور با جنگ ترکیبی و شناختی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: پیوند اجتماعی و حضور مردم در صحنه از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی و اقتدار کشور است.

وی افزود: قدرت بازدارندگی تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست و سرمایه اجتماعی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. این اجتماع فرصتی برای نمایش همبستگی مردم با سلایق و گرایش‌های گوناگون در دفاع از میهن و تمامیت ارضی ایران است.

جلالیان با اشاره به پیشینه تاریخی مازندران و عنوان «دیار علویان»** اظهار کرد: مردم این خطه در طول تاریخ، هویت دینی و فرهنگی خود را شکل داده‌اند و در مقاطع حساس نیز در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با یادآوری نقش مردم استان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: تشکیل لشکر ۲۵ کربلا و حضور رزمندگان مازندرانی در جبهه‌ها، نمونه‌ای از روحیه ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری مردم این استان است.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید از سوی مردم مازندران افزود: رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس با فداکاری و حضور در عملیات‌های مختلف از کشور دفاع کردند و این روحیه ایثار همچنان در جامعه مازندران وجود دارد.

دعوت از مردم مازندران برای حضور در اجتماع «جان‌فدای ایران

جلالیان با اشاره به مفهوم «بعثت مردمی» گفت: رزمایش «جان‌فدای ایران» را می‌توان ادامه روحیه‌ای دانست که در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها نمود یافت و امروز در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از میهن جلوه‌گر می‌شود.

وی در پایان از آحاد مردم استان با هر سلیقه و گرایشی دعوت کرد ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، همراه خانواده‌های خود در اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در مسیر میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهید قاسمی ساری حضور یابند و همبستگی و تعلق خاطر خود به ایران را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6980878

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