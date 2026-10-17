به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجتبی جلالیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: این مراسم اختتامیه رزمایش‌های مردمی روزهای گذشته در استان است که با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در ۲۲ شهرستان مازندران برگزار شد.

وی افزود: اجتماع «جان‌فدای ایران» ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در محدوده میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهید قاسمی ساری برگزار می‌شود و میزبان شرکت‌کنندگانی از سراسر استان خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به حضور بیش از ۱۳۰ یگان در این مراسم گفت: این یگان‌ها ترکیبی از نیروهای مسلح و گروه‌های مردمی از اقشار و صنوف مختلف هستند و اجتماع پیش‌رو صرفاً یک رژه نظامی محسوب نمی‌شود.

جلالیان ادامه داد: کشاورزان، کارگران، پزشکان، دانش‌آموزان، بازاریان و دیگر گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر در این رویداد حضور خواهند داشت تا با وجود تفاوت در مشاغل و سلایق، آمادگی خود را برای دفاع از ایران اعلام کنند.

وی با اشاره به تمهیدات اجرایی مراسم تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مدارس و ادارات شهر ساری در روز برگزاری اجتماع تعطیل اعلام شده‌اند و محدودیت‌های ترافیکی نیز با همکاری عوامل انتظامی در مسیرهای منتهی به محل مراسم اعمال می‌شود. این اقدامات با هدف تسهیل تردد مردم و فراهم‌کردن شرایط استقرار یگان‌ها و مواکب فرهنگی و پذیرایی انجام می‌گیرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه اجتماع «جان‌فدای ایران» در شرایط مواجهه کشور با جنگ ترکیبی و شناختی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: پیوند اجتماعی و حضور مردم در صحنه از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی و اقتدار کشور است.

وی افزود: قدرت بازدارندگی تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست و سرمایه اجتماعی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. این اجتماع فرصتی برای نمایش همبستگی مردم با سلایق و گرایش‌های گوناگون در دفاع از میهن و تمامیت ارضی ایران است.

جلالیان با اشاره به پیشینه تاریخی مازندران و عنوان «دیار علویان»** اظهار کرد: مردم این خطه در طول تاریخ، هویت دینی و فرهنگی خود را شکل داده‌اند و در مقاطع حساس نیز در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با یادآوری نقش مردم استان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: تشکیل لشکر ۲۵ کربلا و حضور رزمندگان مازندرانی در جبهه‌ها، نمونه‌ای از روحیه ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری مردم این استان است.

جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به تقدیم ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید از سوی مردم مازندران افزود: رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس با فداکاری و حضور در عملیات‌های مختلف از کشور دفاع کردند و این روحیه ایثار همچنان در جامعه مازندران وجود دارد.

دعوت از مردم مازندران برای حضور در اجتماع «جان‌فدای ایران

جلالیان با اشاره به مفهوم «بعثت مردمی» گفت: رزمایش «جان‌فدای ایران» را می‌توان ادامه روحیه‌ای دانست که در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها نمود یافت و امروز در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از میهن جلوه‌گر می‌شود.

وی در پایان از آحاد مردم استان با هر سلیقه و گرایشی دعوت کرد ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، همراه خانواده‌های خود در اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در مسیر میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهید قاسمی ساری حضور یابند و همبستگی و تعلق خاطر خود به ایران را به نمایش بگذارند.