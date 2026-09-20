به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «نیویورک‌پست» در گزارشی به برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در تهران پرداخت و آن را یکی از گسترده‌ترین تجمع‌ها در ایران از زمان آغاز جنگ در فوریه توصیف کرد.

نیویورک‌پست در گزارشی با عنوان «تهران صدها هزار غیرنظامی را برای فدا کردن جان خود در راه ایران بسیج می‌کند؛ ما هیچ ترسی نداریم» نوشت صدها هزار نفر روز جمعه در خیابان‌های تهران حضور یافتند و در قالب پویش «جان‌فدای ایران» آمادگی خود را برای پیوستن به برنامه آموزش نظامی و دفاع از کشور اعلام کردند.

این رسانه آمریکایی با اشاره به حضور گسترده مردم در این رزمایش، نوشت که این رویداد در شرایطی برگزار شد که ایران با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر خود مواجه است.

نیویورک‌پست گزارش داد رسانه‌های دولتی ایران شمار حاضران در این مراسم را بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند و حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز پیش از برگزاری رزمایش گفته بود بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای مشارکت در برنامه آموزش نظامی ثبت‌نام کرده‌اند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

در گزارش این رسانه، حضور نیروهای نظامی و مردم در کنار یکدیگر و نمایش تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و سامانه‌های پدافندی از دیگر جلوه‌های این مراسم عنوان شده است.

نیویورک‌پست همچنین به شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی حاضران اشاره کرده و نوشته است که برگزارکنندگان از طریق این اجتماع، تصویری از وحدت و آمادگی جامعه ایران برای دفاع از کشور ارائه کردند.

رزمایش و اجتماع «جان‌فدای ایران» روز جمعه ۲۷ شهریور در تهران و در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب برگزار شد. مقام‌های ایرانی پیش از برگزاری اعلام کرده بودند که این برنامه با حضور نیروهای سازمان‌یافته و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز آن را بزرگ‌ترین تجمع سازمان‌یافته مردمی در ایران از زمان آغاز جنگ توصیف کرد و از حضور بیش از ۳۰۰ هزار نفر در خیابان‌های تهران خبر داد.