وجود ۱۱۰ پایگاه اورژانس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد صفدری امروز شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان با حضور جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و تیم همراه، گزارشی از وضعیت پایگاه‌ها و ناوگان آمبولانس استان ارائه کرد و گفت: تیم کارشناسی سازمان اورژانس کشور طی سه روز از پایگاه‌های اورژانس استان بازدید کرد و با نقاط قوت، ضعف و نیازهای این مجموعه آشنا شد.

وی با اشاره به افتتاح ۱۰ پایگاه جدید اورژانس در استان اظهار کرد: لرستان در حال حاضر ۱۱۰ پایگاه اورژانس دارد و ناوگان آن شامل ۱۶۴ دستگاه آمبولانس است که ۶۴ دستگاه از این تعداد فرسوده هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان افزود: در نشست‌های برگزارشده، بر ضرورت نوسازی ناوگان از طریق اسقاط آمبولانس‌های فرسوده و تأمین اعتبارات موردنیاز از محل ردیف‌های اعتباری مختلف تأکید شده است.

صفدری همچنین از افزایش مأموریت‌های انتقال بیماران بین بیمارستان‌ها از شهرستان‌های دوره‌چگنی، رومشکان و منطقه سپیددشت به خرم‌آباد خبر داد و بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت این مأموریت‌ها تأکید کرد.