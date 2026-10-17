لغو امتیاز دو نانوایی متخلف در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان کوهدشت با تأکید بر اهمیت کیفیت نان و رعایت حقوق شهروندان اظهار کرد: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی مردم، اهمیت ویژه‌ای دارد و دستگاه‌های متولی موظف‌اند با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی، از تخلفاتی همچون کم‌فروشی، گران‌فروشی، افت کیفیت پخت و عرضه خارج از شبکه آرد جلوگیری کنند.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست افزود: در راستای صیانت از حقوق مردم و بر اساس گزارش‌های بازرسی و مستندات ارائه‌شده، امتیاز دو واحد نانوایی متخلف در شهرستان، مطابق ضوابط قانونی لغو شد.

فرماندار کوهدشت بر ضرورت استمرار نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها تأکید کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به کیفیت پخت، رعایت ضوابط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شد.