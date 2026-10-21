به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین فتحی‌زاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره نگهداری و عرضه داروهای غیرمجاز بیمارستانی در یکی از داروخانه‌های شهر محمدیه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌ها، با هماهنگی مقام قضائی به داروخانه موردنظر مراجعه کردند و در بازرسی از محل، هزار و ۴۴۰ قلم انواع داروی بیمارستانی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین ارزش داروهای کشف‌شده را سه میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.



