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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

کشف ۱۴۴۰ قلم داروی بیمارستانی ثبت‌نشده از داروخانه‌ای در محمدیه

کشف ۱۴۴۰ قلم داروی بیمارستانی ثبت‌نشده از داروخانه‌ای در محمدیه

محمدیه- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف هزار و ۴۴۰ قلم داروی بیمارستانی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها از یک داروخانه در شهر محمدیه به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین فتحی‌زاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره نگهداری و عرضه داروهای غیرمجاز بیمارستانی در یکی از داروخانه‌های شهر محمدیه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌ها، با هماهنگی مقام قضائی به داروخانه موردنظر مراجعه کردند و در بازرسی از محل، هزار و ۴۴۰ قلم انواع داروی بیمارستانی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین ارزش داروهای کشف‌شده را سه میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.


کد مطلب 6985606

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