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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

اطلاعات دانش آموزان کالیفرنیایی هک شد

اطلاعات دانش آموزان کالیفرنیایی هک شد

اداره آموزش ایالت کالیفرنیا در آمریکا اعلام کرد یک هکر به داده های میلیون ها دانش آموز از جمله نام، تاریخ تولد، آدرس و وضعیت ناتوانی آنها با سواستفاده از سیستم یک پیمانکار دسترسی یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته اداره آموزش کالیفرنیا، هکرها به داده‌های تمام دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در این ایالت طی سه سال تحصیلی گذشته دسترسی پیدا کرده‌اند. بیش از ۵.۷ میلیون دانش‌آموز در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در کالیفرنیا ثبت‌نام کرده‌اند.

سازمان غیرانتفاعی «سرویس سنجش آموزشی» به دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها درباره نشت اطلاعات هشدار داده است. این نشت ماه گذشته شناسایی شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی غیرمجاز از ماه مه آغاز شده بود.

این سازمان در ۲۵ سپتامبر متوجه نشت اطلاعات از یک سایت مبتنی بر پروتکل انتقال امن فایل (SFTP) شد و تحقیقات را آغاز کرد.

اداره آموزش کالیفرنیا نیز اعلام کرد بررسی‌ها نشان داده است که یک فرد غیرمجاز با استفاده از اطلاعات ورود به سامانه که امنیت آن‌ها به خطر افتاده بود، در فاصله ۲۲ مه تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، در چند نوبت به این سایت دسترسی یافته و فایل‌های حاوی اطلاعات دانش‌آموزان کالیفرنیایی را کپی کرده است.

سرویس سنجش آموزشی هنوز جزئیات اطلاعات به‌دست‌آمده در این حمله را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. با این حال، به گفته اداره آموزش کالیفرنیا، شماره‌های تأمین اجتماعی دانش‌آموزان و اطلاعات مالی حساس آن‌ها در این حمله افشا نشده است.

کد مطلب 6981098

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