ردپای یک متخصص امنیت سایبری کانادا در سرقت از اف بی آی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که اف بی آی در حال مقابله با گروه هکری سارق اطلاعات کارمندانش است.

براساس اسناد دادگاهی در ایالت پنسیلوانیا، ادوارد دوبروفسکی با اتهامات تهدید به نقض محرمانگی اطلاعات با قصد اخاذی پولی و ایجاد اختلال در تجارت روبرو است.

در اسنادی که بخشی از آنها فاش شده تلفظ دقیق نام وی مشخص نیست و اطلاعات مربوط به سن، حرفه یا کارفرمای وی نیز فاش نشده است. یک منبع آگاه اعلام کرد این فرد ادوارد دوبروفسکی یک مدیر ارشد اجرایی امنیت سایبری کانادایی است.

براساس اطلاعات پروفایل لینکدین دوبرفسکی شرکت وی سایبر استوارد نام دارد. این شرکت خود را به عنوان یک موسسه آنلاین متخصص در حوزه های تعامل با عامل تهدید، اخاذی سیابری، مذاکرات پیچیده و تسهیل تسویه معرفی کرده است. دوبرفسکی نیز خود را متخصص مذاکره با مجرمان سایبری در زمینه پرداخت باج معرفی کرده است.