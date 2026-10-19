به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این فروشگاه زنجیره‌ای پیام مذکور را در اپ خود اعلام کرده است. به این ترتیب اختلال ایجاد شده در نتیجه رویداد سایبری حداقل ۱۱ روز طول می کشد.

سرویس های وب سایت و ارسال محموله این شرکت در هلند و آلمان همچنان آفلاین هستند. این در حالی است که یک هفته از رویداد سایبری که قطعی سیستم های فناوری اطلاعات آن منجر شد، می گذرد. در مجموعه برندهای آمریکایی این شرکت از جمله استاپ اند شاپ، جاینت فود، هانافورد و فودلیون یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خرده‌فروشی مواد غذایی در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند.

ارسال محموله در زنجیره فروشگاه های دلهایز در بلژیک در روزهای گذشته از سر گرفته شده است. شرکت مادر روز جمعه اعلام کرد مشغول کار روی راه اندازی دوباره و محدود چند سیستم است. این شرکت تاکنون از اشتراک گذاری جزئیات این رویداد خودداری و اعلام کرده است تحقیقات دراین زمینه در حال اجرا هستند. همچنین به گفته شرکت هیچ شواهدی مبنی بر سرقت داده های مشتریان وجود ندارد.

فروشگاه های فیزیکی برخی از زنجیره های شرکت همچنان فعال هستند اما در حوزه ذخایر با چالش روبرو شده اند زیرا کانال های توزیع کالا نیز تحت تاثیر رویداد سایبری قرار گرفته اند.