ترافیک سنگین در چند مقطع آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، صبح امروز در جمع خبرنگاران از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین خبر داد و بر رعایت احتیاط و پرهیز از شتاب‌زدگی هنگام رانندگی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تردد خودروها در خط جنوبی آزادراه قزوین ـ کرج، محدوده مهرویلا تا پل فردیس، با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز از پل فردیس تا کلاک و در ادامه، محدوده جهان‌نما تا گرمدره، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت تردد در مسیر شمالی آزادراه کرج ـ قزوین بیان کرد: در محدوده پل حصارک تا کمالشهر، حجم ترافیک در برخی مقاطع نیمه‌سنگین است.

سرهنگ کرمی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از حرکات ناگهانی، عجله و شتاب در رانندگی بپرهیزند.