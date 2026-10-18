به گزارش خبرنگار مهر، اخبار متعددی در حوزه دستگیری شکارچیان متخلف و مراقبت از محیط زیست منتشر می‌شود که مرور آن‌ها نشان از شجاعت و جسارت محیط‌بانان خراسان جنوبی دارد.

در اولین خبر، گرگانی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پرتلاش و همیشه همراه نیروی انتظامی، با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سواری در یکی از مناطق آزاد شهرستان، در بازرسی از آن، لاشه ۶ سر خرگوش و یک قطعه کبوتر چاهی به همراه دو قبضه سلاح ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح بادی و ۲۲ عدد فشنگ ساچمه‌زنی را کشف و ضبط می‌کنند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان سربیشه گفت: در این رابطه دو نفر متخلف دستگیر و پرونده این متخلفان پس از تکمیل مستندات قانونی، جهت سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.

گرگانی از همراهی و همکاری فرماندهی انتظامی و پلیس مواد مخدر شهرستان سربیشه با محیط زیست در جهت برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید قدردانی کرد.

هوشیاری محیط‌بانان شهرستان خوسف مانع از کشتار پرندگان مهاجر شد

همچنین علی سعیدی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوسف، از اقدام به‌موقع محیط‌بانان در جلوگیری از یک فقره شکار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: با هوشیاری محیط‌بانان، یک قبضه سلاح و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

سعیدی اظهار کرد: در جریان گشت و پایش توسط مأموران یگان حفاظت این نمایندگی در مناطق آزاد شهرستان خوسف (منطقه گواب‌خور) که هم‌اکنون میزبان پرندگان آبزی، کنارآبزی و مهاجر است، محیط‌بانان متوجه حضور یک دستگاه خودروی مشکوک شدند.

وی افزود: محیط‌بانان با اقدام به‌موقع، مانع از اقدام به شکار غیرمجاز توسط فرد متخلف در این زیستگاه حساس شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوسف تصریح کرد: در همین راستا، با هماهنگی دادستان شهرستان، از متخلف بازرسی به‌عمل آمد که طی آن یک قبضه سلاح به همراه سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

درخشش بانوی فرهنگی استان در دومین رویداد ملی «درس انسان و محیط‌زیست»

در خبر دیگر، در مراسم اختتامیه مرحله کشوری دومین رویداد ملی «درس انسان و محیط‌زیست» که در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، نماینده شایسته استان خراسان جنوبی موفق به کسب افتخاری ملی شد.

در این رویداد علمی و آموزشی که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسئولان کشوری، اساتید و فعالان حوزه محیط‌زیست برگزار شد، خانم سارا آهار، دبیر تلاشگر و دغدغه‌مند استان خراسان جنوبی، توانست در بخش دبیران، با ارائه طرح درس‌های نوآورانه آموزشی با موضوع «خاک، بستر زندگی»، برای دومین سال متوالی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.

این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده تعهد عمیق فرهنگیان و تلاش‌گران خطه کویری خراسان جنوبی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی نسل آینده است.