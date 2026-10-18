  1. استانها
  2. همدان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

آغاز کشت پاییزه گندم و جو در ۳۸ هزار هکتار از اراضی نهاوند

آغاز کشت پاییزه گندم و جو در ۳۸ هزار هکتار از اراضی نهاوند

همدان- مدیر جهاد کشاورزی نهاوند از آغاز عملیات کشت پاییزه غلات در سطح ۳۸ هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل ظفری با اشاره به آغاز رسمی عملیات کشت پاییزه در منطقه اظهار کرد: با هدف تامین نیازهای پایه غذایی کشور و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مستعد کشاورزی نهاوند عملیات کاشت گندم و جو با مشارکت فعال بهره برداران و تحت نظارت مستمر کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی در مزارع شهرستان کلید خورده است.

وی با تشریح جزئیات و تفکیک سطوح زیر کشت این محصولات استراتژیک افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام‌شده ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار به کشت گندم آبی، هفت هزار هکتار به گندم دیم و ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز به کشت جو آبی اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزایش بهره‌وری در واحد سطح را رویکرد اصلی این مدیریت برشمرد و تاکید کرد: بهره‌گیری از بذور بوجاری و اصلاح‌شده متناسب با اقلیم، رعایت دقیق تاریخ کاشت، مصرف بهینه و اصولی منابع آب و خاک و توجه ویژه کشاورزان به توصیه‌های فنی کارشناسان ترویج ضامن افزایش راندمان تولید و تحقق پایداری امنیت غذایی در منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6981280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها