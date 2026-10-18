آغاز کشت پاییزه گندم و جو در ۳۸ هزار هکتار از اراضی نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل ظفری با اشاره به آغاز رسمی عملیات کشت پاییزه در منطقه اظهار کرد: با هدف تامین نیازهای پایه غذایی کشور و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مستعد کشاورزی نهاوند عملیات کاشت گندم و جو با مشارکت فعال بهره برداران و تحت نظارت مستمر کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی در مزارع شهرستان کلید خورده است.

وی با تشریح جزئیات و تفکیک سطوح زیر کشت این محصولات استراتژیک افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام‌شده ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار به کشت گندم آبی، هفت هزار هکتار به گندم دیم و ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز به کشت جو آبی اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزایش بهره‌وری در واحد سطح را رویکرد اصلی این مدیریت برشمرد و تاکید کرد: بهره‌گیری از بذور بوجاری و اصلاح‌شده متناسب با اقلیم، رعایت دقیق تاریخ کاشت، مصرف بهینه و اصولی منابع آب و خاک و توجه ویژه کشاورزان به توصیه‌های فنی کارشناسان ترویج ضامن افزایش راندمان تولید و تحقق پایداری امنیت غذایی در منطقه خواهد بود.