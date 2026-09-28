به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامهریزیهای کلان برای مدیریت ۱۶۶ هزار هکتار اراضی زراعی استان انجام شده که ۱۳۰ هزار هکتار آن به کشتهای پاییزه، بهویژه گندم و جو آبی و دیم، اختصاص یافته است. این عملیات با استقرار کامل ناوگان مکانیزه و با هماهنگی مطلوب با شرکت پخش فرآوردههای نفتی جهت تأمین سوخت مورد نیاز، آغاز شده است.
وی با تأکید بر نقش حیاتی مکانیزاسیون در ارتقای بهرهوری تولید تصریح کرد: در سال زراعی جاری، عملیات کاشت با بهرهگیری از توان ۱۱ هزار دستگاه تراکتور و ۸۰۰ دستگاه کارنده پیشرفته از جمله ادوات کشت مستقیم، خطیکارها و کمبیناتها با هدف افزایش دقت در عمق و تراکم کاشت و نهایتاً رشد پتانسیل عملکرد انجام میپذیرد تا کشاورزی حفاظتی در استان بیش از پیش تقویت شود.
سعیدی در خصوص تأمین نهادههای کشاورزی اظهار داشت: تدارک ۳۵۰۰ تن بذر اصلاحشده گندم و جو (شامل ۲۵۰۰ تن تولید داخلی و ۱۰۰۰ تن تأمین از خارج استان) انجام شده و روند توزیع کودهای شیمیایی پایه (فسفاته و پتاسه) نیز با ذخیرهسازی مناسب در شرکت خدمات حمایتی آغاز شده است. این نهادهها بهزودی از طریق ۴۹ کارگزاری فعال در سطح استان به دست بهرهبرداران خواهد رسید تا خللی در تقویم زراعی ایجاد نشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی در بخش پایانی توصیههای فنی خود را بر مدیریت دقیق مصرف کود اوره متمرکز کرد و افزود: تأمین کود اوره برای تمامی مزارع صورت گرفته است، اما تأکید ویژه ما بر روش اصولی مصرف است؛ بدینصورت که در کشتهای آبی گندم و جو، ۲۵ درصد و در کشتهای دیم، ۸۰ درصد کود اوره باید بهصورت جایگذاری در زیر بذر استفاده شود. این مدیریت تلفیقی نهادهها، نقشی کلیدی در افزایش بازدهی مصرف کود و پایداری تولید محصولات پاییزه در اقلیم استان ایفا خواهد کرد.
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