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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به شدت ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر در شهرستان بندرخمیر هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه در حوالی شهر رویدر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰ و ۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه صبح امروز در عمق ۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۲۷ کیلومتری رویدر، ۳۹ کیلومتری بندر خمیر و ۵۵ کیلومتری لافت گزارش شده است.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، ۹۳ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون اطلاعاتی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6981282

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