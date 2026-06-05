زلزله ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۷:۴۲:۰۱ بعدازظهر جمعه ۱۵ خردادماه حوالی رویدر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.



بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی طول جغرافیایی ۵۵.۱ و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۵ ثبت شده است.



نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۴۷ کیلومتری رویدر ۵۳ کیلومتری و ۶۰ کیلومتری کوخرد در استان هرمزگان

اعلام شده اند.



تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.