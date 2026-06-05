زلزله ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۷:۴۲:۰۱ بعدازظهر جمعه ۱۵ خردادماه حوالی رویدر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی طول جغرافیایی ۵۵.۱ و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۵ ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۴۷ کیلومتری رویدر ۵۳ کیلومتری و ۶۰ کیلومتری کوخرد در استان هرمزگان
اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
بندرعباس- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر در استان هرمزگان را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۷:۴۲:۰۱ بعدازظهر جمعه ۱۵ خردادماه حوالی رویدر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
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