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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

زلزله ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر هرمزگان را لرزاند

بندرعباس- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی رویدر در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۷:۴۲:۰۱ بعدازظهر جمعه ۱۵ خردادماه حوالی رویدر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی طول جغرافیایی ۵۵.۱ و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۵ ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۴۷ کیلومتری رویدر ۵۳ کیلومتری و ۶۰ کیلومتری کوخرد در استان هرمزگان
اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6851102

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