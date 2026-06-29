به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۷:۲۰:۵۷ عصر دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ حوالی شهر فین در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر پایه این گزارش، این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۶۶ درجه عرض شمالی و ۵۵.۸۴ درجه طول شرقی ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در فاصله ۵ کیلومتری فین ۴۶ کیلومتری رویدر در استان هرمزگان و ۴۷ کیلومتری درز در استان فارس قرار دارد.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۶۷ کیلومتری بندرعباس و ۳۱۵ کیلومتری کرمان، نزدیکترین مراکز استان، رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومان این زمینلرزه از سوی مراجع مسئول منتشر نشده و بررسیهای ارزیابان در منطقه ادامه دارد.
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