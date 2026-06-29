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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی فین هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی فین هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر عصر دوشنبه حوالی شهر فین در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۷:۲۰:۵۷ عصر دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ حوالی شهر فین در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر پایه این گزارش، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۶۶ درجه عرض شمالی و ۵۵.۸۴ درجه طول شرقی ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۵ کیلومتری فین ۴۶ کیلومتری رویدر در استان هرمزگان و ۴۷ کیلومتری درز در استان فارس قرار دارد.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۶۷ کیلومتری بندرعباس و ۳۱۵ کیلومتری کرمان، نزدیک‌ترین مراکز استان، رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومان این زمین‌لرزه از سوی مراجع مسئول منتشر نشده و بررسی‌های ارزیابان در منطقه ادامه دارد.

کد مطلب 6874574

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