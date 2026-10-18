دریایی: برنامه عملیاتی جهاد تبیین کردستان در چهار محور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح یکشنبه در یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به ضرورت تقویت جهاد تبیین در فضای رسانه‌ای امروز اظهار کرد: دشمن با استفاده از شایعه‌پراکنی، تحریف واقعیت‌ها، تصویرسازی‌های دروغین و روایت‌سازی در فضای مجازی تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، جهاد تبیین در چنین شرایطی اهمیتی دوچندان دارد.

وی افزود: جهاد تبیین در عصر دیجیتال تنها به انتقال پیام و بیان حقیقت محدود نمی‌شود، بلکه شناخت سازوکار رسانه‌ها، تشخیص اطلاعات معتبر از غیرمعتبر و توانایی پاسخ‌گویی به شبهات را نیز در بر می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه عنوان کرد: پس از تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، مجموعه‌های مختلف، نهادها و گروه‌های مردمی برای اجرای برنامه‌هایی در این زمینه وارد میدان شدند و اقداماتی نیز صورت گرفت، اما با توجه به گستردگی فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن، میزان اثربخشی این اقدامات همچنان نیازمند تقویت است.

دریایی یکی از ضرورت‌های این مسیر را ایجاد شبکه‌ای منسجم و توانمند برای جهاد تبیین دانست و گفت: نبود هماهنگی کافی، استمرار نداشتن فعالیت‌ها و تولید نشدن محتوای جذاب و متناسب با نیاز مخاطبان می‌تواند از عوامل کاهش اثربخشی برنامه‌های تبیینی باشد.

وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی جهاد تبیین متناسب با شرایط بومی کردستان ادامه داد: این برنامه در چهار محور اصلی شامل «ایران قوی» با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی نقشه‌های شکست‌خورده دشمن و ترویج زیست عفیفانه تنظیم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: در تدوین این برنامه تلاش شده است محتوایی فاخر، جذاب و متناسب با گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه تولید شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی بتوانند از آن در فعالیت‌های خود بهره بگیرند.

اربعین؛ جلوه‌ای از وحدت در کردستان

دریایی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی اخیر استان، رویداد اربعین را فراتر از یک مناسک دینی دانست و اظهار کرد: این رویداد علاوه بر آثار معنوی و تقویت فضایل اخلاقی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه زیرساخت، گردشگری و معرفی توانمندی‌های فرهنگی کردستان دارد.

وی با تأکید بر جایگاه محبت اهل‌بیت(ع) در میان مردم کردستان افزود: حضور مشترک برادران اهل سنت و تشیع در برنامه‌های اربعین و خدمت‌رسانی به زائران، پیام روشنی از همدلی و وحدت مردم این استان به کشور و دیگر ملت‌ها منتقل می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه وحدت در این استان یک راهبرد اساسی است، تصریح کرد: مشارکت اقوام و مذاهب مختلف در رویدادهای فرهنگی و مذهبی، جلوه‌ای از همزیستی و پیوندهای عمیق مردم کردستان با فرهنگ اسلامی و اهل‌بیت(ع) است.

دریایی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با حضور ۲۷۰ ناشر داخلی، ۱۲ ناشر از استان و ۹ ناشر خارجی برگزار شد و در حاشیه آن برنامه‌های فرهنگی، هنری و تخصصی متنوعی پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: اجرای برنامه‌های معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی از جمله تصویرگری و هوش مصنوعی و همچنین پنل‌های علمی با میزبانی دانشگاه‌های استان، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به استقبال مردم از این رویداد فرهنگی عنوان کرد: با وجود برگزاری نمایشگاه در شهریورماه و تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، حدود ۲۰ هزار جلد کتاب از ناشران داخلی و نزدیک به هفت هزار جلد کتاب از ناشران خارجی به فروش رسید.

دریایی این میزان فروش را نشانه علاقه مردم کردستان به مطالعه و جایگاه کتاب در خانواده‌های استان دانست و تأکید کرد: استقبال مردم نشان می‌دهد کتاب همچنان جایگاه ارزشمندی در سبد فرهنگی خانواده‌های کردستانی دارد و این موضوع مایه خرسندی فعالان فرهنگی استان است.

