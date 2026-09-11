خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در حالی روزهای برگزاری خود را سپری می‌کند که افزایش روزانه شمار بازدیدکنندگان، حضور خانواده‌ها و استقبال کودکان، نوجوانان و دانشجویان، فضای این رویداد فرهنگی را به یکی از کانون‌های مهم فرهنگی سنندج تبدیل کرده است؛ نمایشگاهی که در کنار عرضه هزاران عنوان کتاب، مجموعه‌ای از نشست‌های فرهنگی، ادبی، علمی و تخصصی را نیز برای گروه‌های مختلف مخاطبان تدارک دیده است.

از روز افتتاح نمایشگاه در شانزدهم شهریورماه تاکنون، روند حضور مردم افزایشی بوده و در ساعات مختلف روز، غرفه‌های نمایشگاه میزبان جمعیت قابل توجهی از علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه هستند.

آنچه در این میان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، حضور خانواده‌ها و همراهی والدین با فرزندانشان است؛ موضوعی که موجب شده بخش کودک و نوجوان نمایشگاه نیز با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شود.

در کنار بازدید، خرید کتاب نیز بخش مهمی از حضور مردم در نمایشگاه را تشکیل می‌دهد و تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته‌شده، در کنار قیمت درج‌شده سال گذشته روی بخشی از کتاب‌ها، فرصت مناسبی را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: از روز شانزدهم شهریورماه که افتتاحیه نمایشگاه را داشتیم، روزبه‌روز تعداد بازدیدکنندگان رو به افزایش بوده است.

علی اصغر دریایی افزود: اکنون نمایشگاه کاملاً مملو از جمعیت است و این حضور مردم در نمایشگاه، در کنار خرید کتاب، نشان‌دهنده فرهیختگی، دانایی و کتاب‌دوستی مردم عزیز کردستان است.

استقبال از نمایشگاه نشانه کتاب‌دوستی مردم کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: میزان استقبال مردم از نمایشگاه برای ما بسیار ارزشمند است و حضور اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد که کتاب همچنان جایگاه خود را در میان مردم این استان حفظ کرده است.

دریایی با اشاره به حضور گروه‌های سنی مختلف در نمایشگاه گفت: کودکان و نوجوانان، جوانان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه در نمایشگاه حضور دارند و تلاش شده است محتوای کتاب‌ها و برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز و علاقه گروه‌های مختلف در اختیار آنان قرار گیرد.

حضور اقشار مختلف جامعه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب نشان می‌دهد که کتاب همچنان جایگاه خود را در میان مردم کردستان حفظ کرده است

وی افزود: موضوعات مختلف کتاب برای همه سنین و رده‌های سنی در نمایشگاه وجود دارد و ما برنامه‌های جمعی را نیز به شکلی طراحی کرده‌ایم که مخاطبان در گروه‌های سنی مختلف بتوانند از حضور در نمایشگاه بهره ببرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: تلاش ما این بوده که هر فردی که وارد نمایشگاه می‌شود، دست خالی برنگردد؛ چه از نظر کتاب‌هایی که در غرفه‌ها عرضه می‌شود و چه از نظر پنل‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، برای گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است.

کودکان و نوجوانان پای ثابت نمایشگاه کتاب

دریایی با اشاره به استقبال ویژه از بخش کودک و نوجوان اظهار کرد: شخصاً احساس کردم بخش کودکان و نوجوانان در این دوره پررنگ‌تر است و طبیعتاً وقتی والدین به نمایشگاه می‌آیند، فرزندان خود را نیز همراه دارند.

وی ادامه داد: اشتیاق کودکان و نوجوانان برای حضور در بخش مربوط به خودشان قابل توجه است و این مسئله برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که ایجاد ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب می‌تواند در شکل‌گیری عادت مطالعه در سال‌های آینده تأثیرگذار باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: البته استقبال از نمایشگاه تنها به کودکان و نوجوانان محدود نمی‌شود و قشر دانشجو و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز حضور خوبی در این رویداد دارند.

وی گفت: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های نمایشگاه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که هر گروه از مخاطبان بتواند متناسب با سن، نیاز و علاقه خود از این رویداد استفاده کند.

تخفیف ۳۰ درصدی عاملی برای افزایش خرید کتاب

دریایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تخفیف و هزینه خرید کتاب رای مخاطبان، با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در جریان برگزاری نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته، قیمت کتاب و قدرت خرید خانواده‌هاست به تخفیف اعمال‌شده در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: تخفیف ۳۰ درصدی برای کتاب‌های نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نکته مهم این است که بسیاری از کتاب‌های موجود در نمایشگاه با قیمت سال ۱۴۰۴ عرضه می‌شوند و اگر همین کتاب‌ها با قیمت سال ۱۴۰۵ عرضه می‌شدند، طبیعتاً قیمت آنها افزایش پیدا می‌کرد.

دریایی ادامه داد: به همین دلیل، با توجه به قیمت درج‌شده روی کتاب‌ها و اعمال تخفیف ۳۰ درصدی، در عمل شرایط مناسبی برای خرید کتاب در نمایشگاه فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: در گفت‌وگو با برخی بازدیدکنندگان حتی از استان‌های همجوار پرسیدیم که چرا برای بازدید از نمایشگاه به کردستان آمده‌اند و آنها عنوان کردند که شنیده‌اند قیمت کتاب در این نمایشگاه مناسب است.

وی تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد تخفیف و قیمت مناسب کتاب‌ها توانسته است در افزایش استقبال و جذب مخاطبان مؤثر باشد.

۳۰۰ ناشر و ۲۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه

دریایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ظرفیت دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان و ناشران شرکت کننده در نمایشگاه گفت: حدود ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور در این دوره حضور دارند و در کنار آنها ناشران بومی استان و ناشرانی از اقلیم کردستان عراق نیز آثار خود را عرضه کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۰ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار جلد در نمایشگاه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: تنوع آثار عرضه‌شده این امکان را فراهم کرده است که مخاطبان با موضوعات مختلف در حوزه‌های ادبی، فرهنگی، علمی و سایر زمینه‌ها روبه‌رو شوند و متناسب با نیاز خود کتاب انتخاب کنند.

وی حضور ناشران اقلیم کردستان عراق را نیز یکی از ظرفیت‌های مهم نمایشگاه دانست و گفت: مراودات فرهنگی میان کردستان ایران و اقلیم کردستان گسترده است و ارتباطات خوبی میان مردم دو منطقه وجود دارد.

دریایی افزود: غرفه‌های اقلیم کردستان در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند و برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز در این بخش برگزار می‌شود.

نمایشگاهی فراتر از خرید و فروش کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه اظهار کرد: این رویداد تنها به عرضه و خرید کتاب محدود نشده و برای آن مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ادبی، علمی و تخصصی نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، هر روز به یکی از شهرستان‌های استان اختصاص پیدا کرده و در کنار بخش نمایشگاهی، نشست‌های فرهنگی و ادبی، کارگاه‌ها، ورک‌شاپ‌ها و پنل‌های تخصصی علمی برگزار می‌شود.

دریایی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی در نوبت صبح برگزار می‌شود و در نوبت بعدازظهر نیز کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حضور دانشگاه‌های استان در برنامه‌های نمایشگاه گفت: هر روز یکی از دانشگاه‌های استان اجرای پنل‌های علمی و تخصصی را بر عهده دارد و این موضوع باعث شده است بخش علمی نمایشگاه نیز در کنار بخش عمومی و فرهنگی فعال باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های نمایشگاه برای همه گروه‌های سنی و اجتماعی قابل استفاده باشد و هر مخاطب بتواند در کنار بازدید از غرفه‌ها، در برنامه‌ای متناسب با علاقه خود شرکت کند.

کردستان استانی با پیشینه‌ای غنی در فرهنگ و هنر

دریایی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه فرهنگی کردستان اشاره کرد و گفت: کردستان، استان فرهنگی، سرزمین مجاهدت‌های خاموش، دیار دف و موسیقی و سنندج شهر مناره‌هاست؛ استانی که همواره با فرهنگ، هنر، ادبیات و مفاخر بزرگ خود شناخته شده است.

وی افزود: ما به عنوان خادمان فرهنگی کشور، به واسطه مفاخر، نویسندگان، شاعران و چهره‌های برجسته فرهنگی کردستان با افتخار سرمان را بالا می‌گیریم.

در طول برگزاری نمایشگاه، هر روز به یکی از شهرستان‌های استان اختصاص پیدا کرده و در کنار بخش نمایشگاهی، نشست‌های فرهنگی و ادبی، کارگاه‌ها، ورک‌شاپ‌ها و پنل‌های تخصصی علمی برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: نمایشگاه کتاب می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر ارزشمندی باشد که بزرگان فرهنگ و ادب استان آغاز کرده‌اند و این رویداد فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌های فرهنگی کردستان است.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه برای خدمت فرهنگی به مردم این استان تلاش کنیم، باز هم نمی‌توانیم محبت و حمایت آنان از فرهنگ و هنر را جبران کنیم.

تداوم رویدادهای فرهنگی در کردستان

دریایی با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: در استان تلاش کرده‌ایم هر ۷۲ ساعت یک رویداد فرهنگی برگزار شود.

وی افزود: اهالی فرهنگ و هنر برای شکل‌گیری این جریان فرهنگی زحمات زیادی کشیده‌اند و نتیجه این تلاش‌ها را می‌توان در رویدادهایی مانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشاهده کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی موجب می‌شود فضای فرهنگی استان در طول سال فعال باشد و ارتباط میان مردم و اهالی فرهنگ و هنر تقویت شود.

همراهی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری نمایشگاه

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را یکی دیگر از عوامل برگزاری مناسب نمایشگاه دانست و گفت: کار فرهنگی یک فعالیت جمعی است و زمانی موفق خواهد بود که همه مجموعه‌ها پای کار باشند.

دریایی افزود: دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان نیز با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در حال برگزاری است و مجموعه‌های مختلف برای برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی همکاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز و همچنین مجموعه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در برگزاری نمایشگاه مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویداد گسترده‌ای بدون همکاری مجموعه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و همراهی دستگاه‌ها نشان‌دهنده اهمیت موضوع فرهنگ و کتاب در استان است.

نمایشگاه کتاب؛ فرصتی برای پیوند دوباره مردم و کتاب

دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان اکنون در میانه روزهای برگزاری خود، تصویری از یک رویداد فرهنگی پرمخاطب را به نمایش گذاشته است؛ از کودکانی که در جست‌وجوی کتاب مورد علاقه خود میان غرفه‌ها می‌گردند تا دانشجویانی که برای تهیه آثار تخصصی به نمایشگاه آمده‌اند و خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند با وجود محدودیت‌های اقتصادی، سهمی از کتاب را در سبد خرید خود حفظ کنند.

در کنار این حضور مردمی، مشارکت حدود ۳۰۰ ناشر، عرضه حدود ۲۰ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار جلد، حضور ناشران اقلیم کردستان و برگزاری ده‌ها برنامه فرهنگی و تخصصی، نمایشگاه را به رویدادی فراتر از یک بازار موقت کتاب تبدیل کرده است.

افزایش روزانه شمار بازدیدکنندگان از زمان افتتاح نمایشگاه نیز به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، نشانه‌ای از استقبال جامعه از این رویداد است؛ استقبالی که در کنار خرید کتاب و حضور خانواده‌ها و گروه‌های مختلف سنی، بار دیگر ظرفیت فرهنگی کردستان و پیوند مردم این استان با کتاب و مطالعه را برجسته کرده است.