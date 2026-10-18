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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

تقدیر از پرستاران شیفت شب

تقدیر از پرستاران شیفت شب

مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور، با حضور شبانه در مراکز درمانی ملکی، روز پرستار را به تلاشگران عرصه خدمات درمانی تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار و در چارچوب برنامه‌های ابلاغی اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی برای گرامیداشت روز پرستار، مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور و مسئولان استانی، با حضور شبانه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، روز پرستار را به تلاشگران عرصه خدمات درمانی تبریک گفته و اقدامات ایثارگرانه آنان را نقش‌آفرین سلامت مردم دانستند.

در مجموعه دیدارهای شبانه از مراکز درمانی تأمین اجتماعی، مدیران کل بیمه‌ای، جمعی از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و دیگر مسئولان استانی ضمن تقدیر از زحمات پرستاران تأمین اجتماعی، حضور شبانه‌روزی آنان را در مسیر سلامت و درمان مردم ارج نهادند.

تقدیر از پرستاران شیفت شب

در این دیدارها که در شیفت شب مراکز درمانی تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، مسئولان استانی با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی سازمان، جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت و نقش‌آفرینی این ایثارگران را در ارائه خدمات درمانی و بهبود کیفیت مراقبت از بیماران، مهم و اثرگذار ارزیابی کردند.

برنامه‌های حضور مسئولان استانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، به‌منظور ارج نهادن به خدمات بیش از ۱۶ هزار عضو جامعه پرستاری و قدردانی از تلاش‌های افرادی برگزار شد که در ارائه خدمات درمانی، نقشی اساسی در ارائه خدمات درمانی و سلامت جامعه، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی عهده دارند.

کد مطلب 6981442
حبیب احسنی پور

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