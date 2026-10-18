تقدیر از پرستاران شیفت شب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار و در چارچوب برنامه‌های ابلاغی اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی برای گرامیداشت روز پرستار، مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور و مسئولان استانی، با حضور شبانه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، روز پرستار را به تلاشگران عرصه خدمات درمانی تبریک گفته و اقدامات ایثارگرانه آنان را نقش‌آفرین سلامت مردم دانستند.

در مجموعه دیدارهای شبانه از مراکز درمانی تأمین اجتماعی، مدیران کل بیمه‌ای، جمعی از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و دیگر مسئولان استانی ضمن تقدیر از زحمات پرستاران تأمین اجتماعی، حضور شبانه‌روزی آنان را در مسیر سلامت و درمان مردم ارج نهادند.

در این دیدارها که در شیفت شب مراکز درمانی تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، مسئولان استانی با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی سازمان، جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت و نقش‌آفرینی این ایثارگران را در ارائه خدمات درمانی و بهبود کیفیت مراقبت از بیماران، مهم و اثرگذار ارزیابی کردند.

برنامه‌های حضور مسئولان استانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، به‌منظور ارج نهادن به خدمات بیش از ۱۶ هزار عضو جامعه پرستاری و قدردانی از تلاش‌های افرادی برگزار شد که در ارائه خدمات درمانی، نقشی اساسی در ارائه خدمات درمانی و سلامت جامعه، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی عهده دارند.