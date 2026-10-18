به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی صبح یکشنبه در جریان بازدید از طرح‌های راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه راه تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی سازمان راهداری بر این اساس است که هیچ طرحی به دلیل محدودیت منابع مالی متوقف نشود.

وی تأمین اعتبارات و قیر مورد نیاز را از الزامات پیشبرد پروژه‌های راه‌سازی دانست و افزود: تلاش می‌شود با تقویت منابع مالی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، روند اجرای طرح‌های راه‌های روستایی و فرعی استان حفظ شود و حمایت از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری افزایش یابد.

بهره‌برداری از ۱۸۰ کیلومتر راه و روکش آسفالت

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۱۸۰ کیلومتر روکش آسفالت و راه جدید در این استان به بهره‌برداری رسیده است.

خانقایی با ارزیابی مثبت عملکرد مجموعه راهداری استان، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای را در تسهیل تردد و بهبود دسترسی مناطق مختلف مؤثر دانست و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه افزایش رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی چهارمحال و بختیاری، شرایط توپوگرافی و عوارض طبیعی این استان را از عوامل افزایش هزینه اجرای پروژه‌های راه‌سازی عنوان کرد و افزود: احداث راه‌های روستایی در این منطقه، در مقایسه با مناطق دارای شرایط جغرافیایی عادی، به اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

خانقایی با بیان اینکه اجرای مسیرهای جدید در مناطق دارای شرایط خاص طبیعی مستلزم تأمین منابع مالی متناسب با هزینه‌های اجرایی است، بر اهمیت پشتیبانی اعتباری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره وضعیت راه‌های روستایی کشور اظهار داشت: در مجموع حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور وجود دارد که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر به راه‌های آسفالته روستاهای بالای ۲۰ خانوار در چهارمحال و بختیاری اختصاص دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان استانی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و پشتیبانی سازمان راهداری در زمینه اختصاص قیر و منابع مالی، اجرای پروژه‌های راه‌های فرعی و روستایی در چهارمحال و بختیاری با سرعت بیشتری دنبال شود.