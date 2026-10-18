به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی اعلام کرد: با عنایت به مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورت‌حساب‌های صادره در سامانه مذکور مطابق تبصره بند «ب» ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به مقررات ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در خصوص مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه امسال‌ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند، ترتیبی اتخاذ کنند که جرایم موضوع ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد ذخیره‌شده تا تاریخ یادشده ۱۰۰ درصد بخشیده شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس دستورالعمل جدید، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه نسبت به ذخیره نهایی مندرجات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان اقدام می‌نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد ۱۰۰ درصد بخشیده شود.

همچنین براساس مفاد این بخشنامه، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزئیات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای فصل تابستان ۱۴۰۵، تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری افزایش می‌یابد.

آخرین مهلت تکمیل «جزئیات اطلاعات معاملات» از طریق بارگذاری فایل، تا پایان روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده و امکان تکمیل «جزئیات اطلاعات معاملات» از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه فراهم خواهد بود.