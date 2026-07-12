به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، شرط و سقف برخورداری از بخشودگی جریمه بند (ب) ماده (٣٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرده است. در این اطلاعیه، همچنین از امکان اصلاح، ثبت و ذخیره کردن اظهارنامه و خلاصه‌ عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال 1404 خبر داده شده است.

محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفت: اظهارنامه و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم بازخورد داده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، مودیان امکان اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مودیان خواهند داشت.

نوری تاکید کرد: تمام مودیان. مودیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ 1405/۰۴/28 فرصت دارند اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مودیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ 1405/۰۴/28 اظهار نامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ ذخیره شده تا پایان روز یاد شده به شرح زیر بخشیده شود:

- برای دوره زمستان ۹۵ درصد

- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد

- برای دوره بهار ۸۵ درصد

وی در ادامه گفت: شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده‌بدهی مربوط به اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد ثبت یا ذخیره‌شده بابت دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ 1405/04/29 خواهد بود.

نوری ادامه داد: سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/ خلاصه‌عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ ذخیره نمودن اظهارنامه/ خلاصه‌عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.