میرجلیلی: ۳۳۰ شهید ورزشکار در جنگ تحمیلی سوم تقدیم انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرجلیلی ظهر یکشنبه در یادواره شهدای ورزشکار استان گلستان در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه نینوا گرگان، ورزش را بستری برای پرورش روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری دانست و اظهار کرد: جامعه ورزش کشور در دوران دفاع مقدس پنج هزار شهید، در دفاع از حرم ۱۳۵ شهید، در جنگ تحمیلی دوم ۱۰۵ شهید و در جنگ تحمیلی سوم ۳۳۰ شهید تقدیم کرده است.

وی با اشاره به پیوند ورزش و فرهنگ پهلوانی افزود: آموزه‌هایی مانند دفاع از مظلوم، وفاداری، مقاومت و جوانمردی در میدان‌های ورزشی و گود زورخانه شکل می‌گیرند و شهدای ورزشکار با عمل خود نشان دادند که قهرمانی تنها به کسب مدال محدود نیست.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با یادآوری سیره شهید ابراهیم هادی، این شهید را نمونه‌ای از ورزشکاری دانست که توانایی‌های جسمی خود را در مسیر خدمت به ارزش‌های الهی به کار گرفت و گفت: زندگی چنین قهرمانانی می‌تواند چراغ راه ورزشکاران امروز باشد.

میرجلیلی ادامه داد: قهرمانان ورزشی امروز امانت‌دار ارزش‌هایی هستند که شهدای ورزشکار برای کشور به یادگار گذاشتند. ورزشکاران گلستانی از جمله امیرمحمد رستم‌پور، مهدی الفتی و فاضل اتراچالی نیز در عرصه‌های ورزشی نماینده توانمندی‌های ایران هستند.

وی با تأکید بر جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش و ایثار خاطرنشان کرد: ورزشکاران با افتخارآفرینی در رقابت‌ها و شهدا با نثار جان خود، هر یک به شکلی از عزت و سربلندی کشور دفاع کرده‌اند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور همچنین با اشاره به شهیده تارا حاجی‌میری اظهار کرد: این شهیده آرزو داشت به قهرمانی برسد و تصویرش در سراسر شهر دیده شود؛ آرزویی که با شهادتش ابعادی فراتر یافت و تصویر او در نقاط مختلف و حتی سازمان ملل به نمایش درآمد.

میرجلیلی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دشمنان استقلال، هویت و اقتدار ایران را هدف قرار داده‌اند، اما ایستادگی مردم نشان داده است که ملت ایران در دفاع از سرزمین و ارزش‌های خود استوار می‌ماند.

وی حضور مردم در تجمعات شبانه را نشانه‌ای از همراهی و پایبندی آنان دانست و افزود: باور به مردم، خودباوری و امید به آینده از مؤلفه‌هایی است که باید برای ادامه مسیر پیشرفت کشور تقویت شود.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا گفت: برگزاری یادواره‌ها بیش از آنکه برای شهدا باشد، برای جامعه ضرورت دارد تا نسل جوان با قهرمانان واقعی خود آشنا شود؛ چراکه هر شهید مکتبی از ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری است و باید این فرهنگ در جامعه زنده بماند.