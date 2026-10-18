توحید شیریزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، در حاشیه جشنواره شهید رجایی که در عرشه پل B1 کرج برگزار شد، در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: عملکرد ۴۸ دستگاه اجرایی، ۱۸ شهرداری و هشت بانک استان در جشنواره شهید رجایی امسال، با تمرکز بر خدمات‌رسانی در دوره جنگ و حوادث دی‌ماه، در ۱۲ محور ارزیابی شد.

وی گفت: جشنواره شهید رجایی هر سال هم‌زمان با هفته دولت در سطح ملی و استانی برگزار می‌شود و در روال معمول، دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: شاخص‌های عمومی موضوعاتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله بهره‌وری، مدیریت و کاهش مصرف انرژی، دولت الکترونیک، میز خدمت و مناسب‌سازی خدمات برای افراد دارای معلولیت را دربرمی‌گیرد. شاخص‌های اختصاصی نیز ناظر بر وظایف ذاتی هر دستگاه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به شرایط خاص سال جاری بیان کرد: با توجه به جنگ سال ۱۴۰۴ و حوادث دی‌ماه، امسال ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مربوط و با تمرکز بر خدماتی انجام شد که در این دوره‌ها به مردم ارائه کرده‌اند.

شیریزاد ادامه داد: در این ارزیابی، عملکرد ۴۸ دستگاه اجرایی، ۱۸ شهرداری و هشت بانک در مجموع ۱۲ محور بررسی شد و از مجموعه‌های منتخب به‌عنوان نمادهایی از نظام اداری دولت در استان البرز تقدیر به عمل آمد.

پایداری خدمات به معنای رضایت کامل مردم نیست

وی با بیان اینکه رضایت مردم و رعایت اصول قانون اساسی از جمله محورهای ارزیابی بوده است، گفت: عملکرد دستگاه‌ها به‌طور کلی بر مبنای خدماتی که در دوره جنگ ارائه کردند، مورد بررسی قرار گرفت؛ با این حال، استمرار خدمات به معنای رضایت کامل مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز افزود: خوشبختانه در دوره جنگ، پایداری خدماتی مانند آب، برق، گاز، انرژی، ارتباطات و راه حفظ شد و در این حوزه‌ها با مشکل عمده‌ای مواجه نبودیم؛ اما مردم انتظارات بیشتری از دولت دارند و انتظار می‌رود در موضوعاتی مانند تورم نیز اقدامات مؤثرتر و بهتری انجام شود.

شیریزاد با اشاره به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی متناسب با توان نیروی انسانی، منابع و زیرساخت‌های موجود در استان خدمات ارائه کردند و امیدواریم با فراهم شدن شرایط مناسب‌تر، کیفیت خدمات در آینده ارتقا پیدا کند.

جشنواره شهید رجایی نماد تلاش مجموعه نظام اداری است

وی درباره انتخاب دستگاه‌های برگزیده در جشنواره شهید رجایی تأکید کرد: تقدیر از مجموعه‌های منتخب به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر دستگاه‌ها یا ضعیف دانستن عملکرد آن‌ها نیست؛ این انتخاب‌ها نمادین است و فرصتی فراهم می‌کند تا از کارکنان و مجموعه‌هایی که در میدان خدمت و در کنار مردم حضور داشتند، قدردانی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز خاطرنشان کرد: ممکن است در سال‌های گذشته از مجموعه‌هایی تقدیر شده باشد که امسال انتخاب نشده‌اند؛ بنابراین، هدف اصلی باید ایجاد انگیزه برای همه بخش‌های نظام اداری باشد تا در کنار مردم بمانند و برای ارتقای خدمات‌رسانی تلاش کنند.