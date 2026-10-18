پیشنهاد ایجاد پردیس بیمه در پارک فناوری پردیس مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد استقرار پژوهشکده بیمه، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های فناوری بیمه (اینشورتک‌ها) در پارک فناوری پردیس و ایجاد مجموعه‌ای با عنوان «پردیس بیمه» را مطرح کرد.

رضایی در جریان بازدید از پارک فناوری پردیس و دیدار با رئیس این مجموعه، درباره ظرفیت‌های همکاری صنعت بیمه با شرکت‌های فناور گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، پیشنهاد ایجاد پردیس بیمه با هدف توسعه پژوهش و نوآوری و افزایش تعامل صنعت بیمه با شرکت‌های فناور مطرح شده است؛ با این حال، جزئیاتی درباره زمان‌بندی اجرا، نحوه تأمین مالی، شرکت‌کنندگان و سازوکار استقرار مجموعه‌های بیمه‌ای در این پردیس اعلام نشده است.