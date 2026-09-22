درآمد ۱۲۵ هزارمیلیاردی پارک فناوری پردیس در۱۴۰۴؛ رکورد اشتغال شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، در بیست و چهارمین اجلاس سالانه منطقه بینالمللی نوآوری ایران که با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فناوری برگزار شد، گزارش عملکرد منطقه بینالمللی نوآوری ایران در سال ۱۴۰۴ منتشر گردید.
بر اساس خلاصه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خانواده پارک فناوری پردیس، درآمد واحدهای فناور عضو پارک فناوری و سلامت پردیس در این سال بیش از ۱.۲۲۶.۳۸۵ میلیارد ریال بوده است. همچنین درآمد اعضای مرکز رشد فناوری نخبگان بیش از ۱.۱۰۰ میلیارد ریال، درآمد اعضای شعب بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال و درآمد اعضای کریدور خدمات تخصصی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
برایناساس، مجموع درآمد خانواده پارک فناوری پردیس در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صادرات واحدهای فناور به ۳۷ کشور جهان
در بخش صادرات نیز ۲۷ شرکت در تحقق صادرات مشارکت داشته و ۴۰ محصول به ۳۷ کشور صادر شده است.
همچنین میزان جلوگیری از خروج ارز در پارک فناوری پردیس ۱ میلیارد و ۹۰۰ هزار یورو اعلام شده است.
اشتغال ۱۳ هزار و ۱۷۱ نفر در خانواده پارک
بر اساس این گزارش، تعداد کارکنان مستقر در پارک فناوری و سلامت پردیس ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر، کارکنان مستقر در مرکز رشد ۳۹۱ نفر، کارکنان مستقر در کریدور خدمات تخصصی ۲۰۰ نفر و تعداد کارکنان مستقر در شعب ۱۱۰۰ نفر بوده است.
در مجموع، ۱۳ هزار و ۱۷۱ نفر در واحدهای فناور عضو پارک فناوری پردیس مشغول به فعالیت بودهاند.
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری
در بخش سرمایهگذاری نیز میزان سرمایهگذاری شرکتها در تجهیزات، زمین و ساختمان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شرکتها بیش از ۱۰ درصد از درآمدشان را در فعالیتهای تحقیق و توسعهشان هزینه کردهاند.
تولید ۳۳۶۵ محصول و عرضه ۱۱۰ محصول جدید
در بخش محصولات نیز مجموع محصولات شرکتها ۳۳۶۵ عنوان اعلام شده است که از این تعداد، ۳۲۱۳ عنوان مربوط به واحدهای فناور و ۱۵۴ عنوان مربوط به اعضای مرکز رشد پارک بوده است.
همچنین شرکتهای این مجموعه در سال ۱۴۰۴، ۱۱۰ عنوان محصول جدید ارائه کردهاند.
در حوزه بومیسازی دانش فنی و ثبت اختراع نیز ۲۵ عنوان جایزه در جشنوارههای داخلی و بینالمللی، ۵۷ عنوان نوآوری در حوزه محصول و ۱۴ عنوان نوآوری در حوزه بازار به ثبت رسیده است.
۲۱۷ شرکت دارای تأیید صلاحیت دانشبنیان
گزارش عملکرد خانواده پارک فناوری پردیس همچنین از وضعیت تأیید صلاحیت دانشبنیان شرکتها خبر میدهد.
برایناساس، ۱۷۸ شرکت در پارک فناوری پردیس، ۱۶ شرکت در مرکز رشد و ۲۳ شرکت در شعب، دارای تأیید صلاحیت دانشبنیان بودهاند.
بهرهمندی شرکتها از معافیتهای مالیاتی
در سال ۱۴۰۴، ۱۳۷ واحد فناور عضو از معافیت مالیات بر عملکرد به میزان ۷۲۶۷ میلیارد ریال بهرهمند شدهاند.
همچنین ۱۱۵ واحد فناور عضو مشمول معافیت مالیات حقوق برای ۶۵۹۷ نفر بودهاند.
۶ شرکت مرکز رشد موفق به خروج شدند
در بخش دیگری از گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خانواده پارک فناوری پردیس، ۶ شرکت مرکز رشد بهعنوان شرکتهای موفق خارجشده از مرکز رشد معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش، عملکرد سال ۱۴۰۴ خانواده پارک فناوری پردیس، مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، فناورانه و اشتغال را دربرمیگیرد؛ از ثبت بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد و اشتغال ۱۳ هزار و ۱۷۱ نفر تا تولید ۳۳۶۵ عنوان محصول، عرضه ۱۱۰ محصول جدید، صادرات ۴۰ محصول به ۳۷ کشور و فعالیت ۲۱۷ شرکت دارای تأیید صلاحیت دانشبنیان. همچنین بهرهمندی شرکتها از حمایتهای مالیاتی و خروج موفق ۶ شرکت از مرکز رشد، بخش دیگری از نتایج ثبتشده در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ خانواده پارک فناوری پردیس است.
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