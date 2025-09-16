به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک علم و فناوری پردیس، امروز در بیست‌وسومین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌های پارک پردیس که با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: پارک‌های فناوری در جهان با اهداف مشخصی همچون شناسایی استعدادها، ایجاد اشتغال، توسعه بازار، شبکه‌سازی برای انتقال فناوری، ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نهایت، کمک به تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی شکل گرفته‌اند.

وی با تأکید بر نقش پارک‌ها در توسعه اقتصادی کشور افزود: سؤال اساسی این است که امروز دولت چه انتظاری از پارک‌های فناوری دارد؟ واقعیت آن است که از این پارک‌ها انتظار می‌رود به موتور محرک توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند. در شرایط فعلی، نگاه اقتصادی به پارک‌ها پررنگ‌تر از هر زمان دیگری است و تأکید بر آن است که از مسیر علم و فناوری، به خلق ثروت ملی دست یابیم.

صفاری‌نیا ادامه داد: برای تحقق این هدف، باید اکوسیستمی منسجم و مؤثر شکل گیرد. نهادهای مؤثر باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند و دولت نیز نقش حمایتی خود را به‌طور جدی دنبال کند. شرکت‌های فناور توان آن را دارند که برای چالش‌های کشور، راهکارهای بومی و اقتصادی ارائه دهند.

رئیس پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت‌ها گفت: انتظارات شرکت‌های فناور باید جدی گرفته شود. تسهیل مسیر اشتغال، گسترش بازار، ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، از جمله خواسته‌های اساسی این شرکت‌هاست. همچنین ضروری است که شرکت‌های مستقر در پارک، واقعاً فناور باشند و از تولید محصولات متعارف و روزمرگی فاصله بگیرند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی پارک پردیس اظهار کرد: امروز پارک به یک منطقه بین‌المللی نوآوری تبدیل شده و در عین حال با چالش‌هایی نظیر نیاز به توسعه فضاهای دانشگاهی و مسکونی نیز مواجه است. این موارد از اولویت‌های ما در برنامه‌ریزی آینده خواهند بود.

صفاری‌نیا با اشاره به گزارش عملکرد ارائه‌شده، اعلام کرد: شرکت‌های مستقر در پارک طی سال گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند که سهم قابل توجهی از اقتصاد دانش‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، این میزان کفایت نمی‌کند و باید برنامه‌ریزی گسترده‌تری برای رشد و توسعه صورت گیرد.

وی در ادامه به مصوبه دولت درباره منطقه بین‌المللی نوآوری اشاره کرد و گفت: این مصوبه فرصت ارزشمندی برای تمرکز بر حوزه‌های تخصصی ایجاد کرده است. با همکاری شرکت‌ها می‌توانیم زیست‌بومی فعال و پویا شکل دهیم. زیرساخت‌های لازم تاکنون توسعه یافته‌اند اما همچنان در زمینه فضاهای مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم.

رئیس پارک پردیس افزود: برای تحقق اهدافی نظیر توسعه صادرات، جذب شرکت‌های خارجی و گسترش فعالیت‌های فناورانه، همکاری مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی ضروری است. در این زمینه برنامه‌هایی تدوین شده و امیدواریم با حمایت دستگاه‌های مسئول، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت شرکت‌ها فراهم شود.

صفاری‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تأمین مالی شرکت‌های فناور اشاره کرد و گفت: علی‌رغم فعالیت گسترده، همچنان با چالش‌هایی در حوزه تأمین منابع مالی روبه‌رو هستیم. منابعی که در قانون بودجه برای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده و همچنین تکالیف بانک مرکزی برای حمایت از شرکت‌ها، هنوز به‌طور مطلوب اجرایی نشده‌اند.

وی افزود:امیدواریم در سال جاری این شرایط بهبود پیدا کند تا زمینه لازم برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها فراهم شود. ظرفیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور بسیار بالاست و در صورت رفع موانع، شاهد جهش قابل توجهی در این بخش خواهیم بود.

رئیس پارک علم و فناوری پردیس همچنین به یکی از مطالبات مهم شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت مترو در منطقه از نیازهای مهم شرکت‌هاست. در همین زمینه، با همکاری نهادهای مربوطه تلاش داریم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم تا مشکلات حمل‌ونقل و دسترسی تسهیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که با رفع موانع موجود، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تعامل با دولت و سایر نهادهای کلیدی، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان برداریم.