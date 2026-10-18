به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ضابطه نرخ سوخت نیروگاهی و نحوه اعمال آن در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی را برای اجرا از اول آبان ۱۴۰۵ به مدیرعامل شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ کرد.

این ضابطه در اجرای مواد ۸ و ۹ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و بر اساس مصوبه کارگروه مربوط به تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها تدوین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس، با لحاظ نکردن ۹۲ درصد نرخ گواهی سوخت، ۱۲ هزار و ۸۳۰ ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده است. این نرخ برای نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در تابلوی آزاد بورس، با لحاظ نکردن ۴۰ درصد نرخ گواهی سوخت، ۹۶ هزار و ۲۲۵ ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود. هر دو نرخ با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده‌اند.

نحوه اعمال هزینه سوخت در قبوض برق

بر اساس ضابطه جدید، توانیر موظف است نرخ سوخت نیروگاهی مربوط به بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس را مطابق جدول مصوب، در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی اعمال کند؛ با این حال، مصرف‌کنندگانی که برق خود را از تابلوی سبز و تابلوی آزاد بورس خریداری می‌کنند، از این حکم مستثنا هستند.

همچنین توانیر مکلف است در اجرای ضوابط مربوط به خرید برق از تابلوی آزاد بورس، مبلغ معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی را از قبوض مصرف‌کنندگان نهایی خریدار برق از این تابلو حذف کند.

طبق این ابلاغیه، نیروگاه‌ها موظف به پرداخت هزینه سوخت مصرفی خود به توانیر هستند. در صورت پرداخت نشدن این هزینه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران باید مطابق میزان ابلاغی معاونت برق و انرژی، ظرفیت فروش برق نیروگاه در تابلوی آزاد را تا زمان تسویه مطالبات سوخت کاهش دهد.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین مکلف شده است سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق را با توجه به نرخ سوخت تعیین‌شده در این ضابطه اصلاح کند.

معافیت برخی واحدهای نیروگاهی از هزینه سوخت

در این ضابطه، برای برق تولیدی واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که مطابق مقررات امکان عرضه در تابلوی آزاد بورس را دارد، در صورت عرضه در این تابلو، معافیت از هزینه سوخت پیش‌بینی شده است؛ مشروط بر اینکه برق واحدهای گازی همان نیروگاه در بازار عمده‌فروشی یا تابلوی عادی بورس عرضه شود.

همچنین برق تولیدی حاصل از طرح‌های ارتقای واحدهای نیروگاهی که امکان عرضه در تابلوی آزاد را دارند، در صورت افزایش نیافتن مصرف سوخت نسبت به وضعیت پیش از ارتقا و با تأیید معاونت برق و انرژی، مشمول این معافیت خواهد شد.

الزام به راه‌اندازی سازوکار برخط دریافت هزینه سوخت

بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو، توانیر موظف است ظرف یک ماه با همکاری بورس انرژی، سازوکار برخط دریافت هزینه سوخت از نیروگاه‌ها را هنگام فروش برق در بورس یا ثبت قرارداد دوجانبه طراحی و اجرا کند.

منابع حاصل از دریافت هزینه سوخت نیروگاه‌ها نیز پس از تأیید کارگروه، با اولویت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل و اجرای طرح‌های افزایش راندمان نیروگاهی، از جمله ارتقای بخش گاز نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، به دستگاه اجرایی مربوط پرداخت خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، توانیر، شرکت برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف‌اند هر دو ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای ضابطه را به معاونت برق و انرژی و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ارائه کنند. نظارت بر اجرای ضابطه در بخش صدور قبوض بر عهده توانیر و در بخش تسویه صورت‌حساب سوخت نیروگاه‌ها بر عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواهد بود.

نرخ سوخت نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ بر حسب ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت، مطابق جدول زیر در قبوض برق مصرف‌کنندگان نهایی اعمال خواهد شد.