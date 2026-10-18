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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ بار به یمن حمله کرد

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ بار به یمن حمله کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۰ بار به یمن حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۱۱۰ حمله هوایی و موشکی علیه پایتخت، صنعا، و چندین استان دیگر انجام داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات ائتلاف به سرکردگی عربستان، زیرساخت‌ های غیرنظامی را در پایتخت (صنعا) و همچنین در استان‌ های الحدیده، تعز، عمران، حجه، صعده، الجوف، الضالع و مأرب هدف قرار داد. این حملات توسط جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، صورت گرفت؛ حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» انجام شد.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: حملات ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی منجر به بیش از ۳۰ تلفات (شامل کشته و زخمی) شده است که اکثریت آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. مجموع حملات هوایی و موشکی انجام‌شده توسط ائتلاف به سرکردگی ریاض، از آغاز تشدید تنش‌های اخیر علیه کشورمان، به ۲۶۵۲ مورد رسیده است.

کد مطلب 6982021

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