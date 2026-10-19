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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۰

گرگان؛ خیابان در تسخیر حضور شبانه مردم

گرگان؛ خیابان در تسخیر حضور شبانه مردم

گرگان- شهروندان گرگانی با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر در کنار یکدیگر گرد آمدند و بر همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6982197

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