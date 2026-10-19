https://mehrnews.com/x3dn3Q ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۰ کد مطلب 6982197 استانها گلستان استانها گلستان ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۰ گرگان؛ خیابان در تسخیر حضور شبانه مردم گرگان- شهروندان گرگانی با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر در کنار یکدیگر گرد آمدند و بر همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6982197 کپی شد مطالب مرتبط دویستوسیودومین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و دومین شب خونخواهی قائد شهید اتحاد مردم کردستان، پیام روشن اجتماعهای شبانه سنندج به دشمنان است شبهای مقاومت و ایستادگی در انگوت استقامت مرزداران بیله سوار در شبهای مقاومت موج ۲۳۲ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از رهبری و انقلاب ۲۳۲ شب ایستادگی؛ قمیها همچنان در میدان حضور دارند دویست و سیودومین شب تجمعات مردم کرج برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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