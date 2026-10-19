تیم ملی گلبال با ۱۰ گل قطر را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال مردان ایران امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در دومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا، در سالن ورزشی تویوهـاشی به مصاف قطر رفت و با ارائه نمایشی کاملاً برتر، حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد.

در این دیدار، حسن جعفری و محمد سرنجی استرکی هر کدام با سه گل بهترین گلزنان ایران بودند. خلیل شهریارنسب نیز دو بار دروازه قطر را باز کرد و محمد پرنیا و محمد منصوری حسن‌آباد هر کدام یک گل به ثمر رساندند تا ۱۰ گل ایران میان پنج بازیکن تقسیم شود.

قطر در حالی برابر ایران شکست خورد که در دیدار نخست هم برابر ژاپن شکست خورده بود. ملی‌پوشان ایران هم در نخستین دیدار خود برابر کره جنوبی با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورده بودند.



تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرما به مصاف تایلند خواهد رفت. این تیم با ترکیب محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد منصوری حسن‌آباد، مهدی عباسی، محمد سرنجی استرکی و خلیل شهریارنسب در این رقابت‌ها حضور دارد و سیدمحمد بیدگلی به‌عنوان سرمربی و مهدی نباتی به‌عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.

