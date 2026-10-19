اعتراف ترامپ؛ از فرسودگی هژمونی آمریکا تا جنگ سوم تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست « بررسی ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی » با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.

در دیماه ۱۴۰۴ اعتراضاتی در ایران رخ داد که میزان خشونت و خسارات جانی و مالی آن انطباقی با موارد گذشته در سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نداشت. در حالی که ناآرامی های قبل در اوج خود و در یک بازه یک هفته تا ده روز و حتی در مورد ۱۴۰۱ بطور پراکنده در ۳ ماه طبق آمار رسمی تنها در حدود ۳۰۰ کشته و جمعا زیر هزار کشته برجای گذاشتند؛ اما این بار در تنها دو روز اعتراض آمارهای رسمی رقمی بیش از ۳ هزار کشته را نشان می دهد. این جهش غیر طبیعی به روشنی حکایت از احتمال وجود یک متغیر مداخله گر غیر متعارف یا غیر معمول در این صحنه دارد.

این سؤال برای هفته ها و ماه ها ذهن تحلیل گران را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در میانه جنگ و زمانی که آمریکایی ها از انفعال تروریست های سازمان یافته در جنگ علیه ج.ا.ا به تنگ آمده و ترامپ طی اظهار نظری کردها ( گروهک های تروریستی کردی) را مسئول شکست پروژه آشوب های دیماه اعلام کرد. در این اعتراف ترامپ کردها(گروهک های تروریستی کردی) را از این جهت مورد انتقاد قرارداد که سلاح های ارسالی آمریکا برای استفاده در آشوب های دیماه را به دست معترضین نرسانده اند.

این اعتراف علنی بی سابقه از سوی عالی ترین مقام دولت آمریکا چند گزاره بسیار مهم را در خود نهفته دارد. نخست آنکه آمریکایی ها با گروه های تروریستی شناخته شده ضدایرانی در ارتباط هستند و آنها را بخشی از جنگ افزار خود علیه ج.ا.ا می دانند. دوم آنکه این تروریست ها توسط دولت آمریکا حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی می شوند. سوم آنکه آمریکایی ها اراده تسلیح معترضین ایرانی را داشته اند و پیامدهای تسلیح معترضین کاملا مشخص است: قرار گرفتن مردم در برابر نیروهای مسلح، کشتار وسیع، جنگ شهری و جنگ داخلی. چهارم آنکه این تصمیم در سطح اراده باقی نمانده و آمریکایی ها عملیاتی شدن این تصمیم را از طریق ارسال سلاح به یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی ضد ایرانی دنبال کرده اند.

حال که اراده فعال آمریکایی ها برای مسلح نمودن معترضین ایران روشن شده؛ نکته مهم آن است که به احتمال زیاد آمریکایی ها این مهم را صرفا از یک کانال دنبال نکرده اند. آنچه مسلم است حوزه دسترسی و نفوذ تروریست های تجزیه طلب کرد نهایتاً می تواند محدود به مناطق کرد نشین ایران در غرب و شمال غرب کشور باشد. پس برای مسلح کردن معترضین در سایر نقاط کشور تدابیر دیگری اندیشیده شده و شاید با موفقیت به اجرا در آمده باشد.

اکنون سؤال اینجاست که آیا می توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار شوکه کننده کشته ها برقرار کرد؟ این اعتراف از ابعاد مختلف از جمله حقوقی ،سیاسی، امنیتی چه معنا و چه پیامدهایی داشته و چه فرصت های تهاجمی را پیش روی کشور قرار می دهد؟

در چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی، دکتر بهرام فرجی استادیار دانشگاه و دکترای جغرافیای سیاسی، دکتر سجاد کمری عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای جغرافیای سیاسی و محمد ندیمی پژوهشگر ارشد حوزه ژئوپلیتیک در این نشست ، ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. لازم به ذکر است که این نشست با ابتکار مؤسسه راهبردی دیدبان در خبرگزاری مهر در ۱۵ مهرماه برگزار شد که محورهای آن را در ادامه می‌خوانید::

آمریکا نظم قبلی را به چالش می‌کشد

محمد ندیمی با اشاره به فرسودگی هژمونی آمریکا گفت: «آمریکا تجارت جهانی و گلوبالیزاسیون را با وضع تعرفه‌ها ناامن می‌کند. روی مسیرها و آبراه‌ها و گذرگاه‌های کلیدی و استراتژیک که امنیت دریایی و تجاری دنیا بر آن‌ها بنا شده است، ناامنی ایجاد می‌کند. فقط هم بحث تنگه هرمز نیست؛ ما این را در گسل‌های مختلفی که وجود دارد شاهد هستیم و به نظر می‌رسد آمریکا نظم قبلی را دارد به چالش می‌کشد.»

خط هماهنگ تجزیه‌طلبی از اقلیم تا قفقاز

وی با اشاره به فعال شدن همزمان گسل‌های تجزیه‌طلبی در اقلیم کردستان، یمن، لیبی و منطقه دروزی‌ها تصریح کرد: «یک خط مسیر از آمریکا به رژیم صهیونیستی، اقلیم، امارات و قفقاز وجود دارد؛ یک بازی هماهنگ با هدف تجزیه‌طلبی و فعال کردن گسل‌های اوراسیایی.»

ایران، حافظ مرزهای منطقه؛ آمریکا، چالش‌گر جغرافیای سیاسی

این کارشناس ژئوپلیتیک خاطرنشان کرد: «منطقه ما یک ترتیبات امنیتی داشته که بعد از سایکس-پیکو شکل گرفته و جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین کشور منطقه بوده که تلاش کرده از مرزها و جغرافیای سیاسی این کشورها پاسداری کند. اما آمریکا امروز جغرافیای سیاسی و مرزهای منطقه ما را به چالش می‌کشد.»

گسل‌های قومی؛ از تقسیم مرزها تا تسلیح تروریست‌ها

بهرام فرجی اظهار داشت: «ما در جنگ سوم تحمیلی و در ابعاد دیگر آن، جنگ ترکیبی قرار داریم.» وی با تشبیه گسل‌های قومی به گسل‌های زمین‌شناسی افزود: «استعمار انگلیس در ترسیم مرزهای منطقه، اقوام را به گونه‌ای تقسیم کرد که امروز منشأ اختلاف شوند.»

فرجی با اشاره به اعتراف مکرر ترامپ تأکید کرد: «ترامپ چندین بار گفته ما کردها (تروریست‌های تجزیه‌طلب کردی) را تجهیز و تسلیح کردیم تا در جغرافیای سیاسی ایران در راستای منافع ما بازیگری کنند. این سیاست عریان آمریکاست.»

اعتراف ترامپ، بازی در زمین جنگ نیابتی

سجاد کمری با تحلیل سه‌بعدی این موضوع گفت: «در بعد بین‌المللی، بخشی از این سیاست‌ها نشئت گرفته از ظهور قدرت‌های جدید به ویژه چین است. در بعد منطقه‌ای، نقش رژیم صهیونیستی ویژه‌تر است و بحث «از نیل تا فرات» بخشی‌اش تجزیه و پاره‌پاره کردن حاکمیت و مرزهای تاریخی ایران است.»

وی با اشاره به زمان‌بندی اعتراف ترامپ تصریح کرد: «این صحبت‌ها دقیقاً یک ماه و نیم بعد از آتش‌بس موقتی جنگ ۳۹-۴۰ روزه صورت گرفت؛ یعنی بعد از ناامیدی از هجمه اول، وارد سناریوهای بعدی شدند. استفاده ابزاری از تجزیه‌طلبان کرد، به خیال آمریکا و اسرائیل، یک برگ برنده در مذاکرات است.»