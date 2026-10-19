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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

توزیع ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در کردستان

توزیع ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در کردستان

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان از توزیع بیش از ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان در تشریح میزان عوارض توزیع‌شده مالیات بر ارزش افزوده در کردستان اظهار کرد: منابع حاصل از این محل در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته و به بیش از ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به سهم شهرداری‌های استان از این منابع افزود: سنندج با دریافت یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال، بیشترین میزان عوارض را در میان شهرداری‌های کردستان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان ادامه داد: پس از سنندج، شهرداری سقز با ۷۱۱ میلیارد ریال و مریوان با ۵۹۹ میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

فعله‌گری میزان عوارض اختصاص‌یافته به سایر شهرداری‌های استان را نیز تشریح کرد و گفت: در این مدت ۴۷۸ میلیارد ریال به شهرداری بانه، ۳۵۴ میلیارد ریال به قروه، ۲۴۵ میلیارد ریال به کامیاران و ۲۱۶ میلیارد ریال به بیجار پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: سهم شهرداری‌های دیواندره، دهگلان و سروآباد از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده نیز به‌ترتیب ۱۴۶ میلیارد ریال، ۱۱۵ میلیارد ریال و ۲۲ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در ادامه به سهم دهیاری‌ها از این منابع اشاره کرد و یادآور شد: دهیاری آساوله از توابع سنندج با دریافت ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، در میان دهیاری‌های نام‌برده بیشترین میزان عوارض را دریافت کرده است.

فعله‌گری افزود: دهیاری دوشان سنندج با بیش از ۳۰ میلیارد ریال و دهیاری مالوجه قروه با ۱۸ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال نیز در شمار دهیاری‌های برخوردار از بیشترین میزان عوارض توزیع‌شده قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش این منابع در بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی خاطرنشان کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی معابر، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی هزینه شود و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان کمک کند.

کد مطلب 6982355

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