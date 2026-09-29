پرداخت ۶۹۳ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از رشد ۵۵ درصدی پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به مدیریتهای شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۶۹۳ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان از این محل به یک هزار و ۷۲۲ نقطه شهری و روستایی اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی است و طی پنج ماه نخست امسال، رقم پرداختی به این بخشها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: افزایش پرداخت عوارض ارزش افزوده، امکان تقویت منابع مالی مدیریتهای شهری و روستایی و اجرای طرحهای مورد نیاز مردم در نقاط مختلف استان را فراهم میکند.
سنندج در صدر دریافت عوارض ارزش افزوده
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سهم شهرداریهای استان از این منابع گفت: شهرداری سنندج با دریافت ۱۷۷ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان، بیشترین میزان عوارض مالیات بر ارزش افزوده را در میان شهرداریهای استان به خود اختصاص داده است.
فعلهگری ادامه داد: پس از سنندج، شهرداری سقز با بیش از ۷۱ میلیارد تومان و شهرداری مریوان با نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان در رتبههای بعدی دریافت عوارض قرار دارند.
وی عنوان کرد: شهرداری بانه نیز ۴۷ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان، قروه ۳۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان، کامیاران ۲۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون تومان و بیجار ۲۱ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان از این محل دریافت کردهاند.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی کردستان، سهم شهرداری دیواندره ۱۴ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان، دهگلان ۱۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان، سریشآباد سه میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان، دلبران سه میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان، سروآباد ۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان و بلبانآباد یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان بوده است.
فعلهگری افزود: شهرداری یاسوکند یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان، موچش یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون تومان، اورامانتخت یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان، صاحب یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان و دزج نیز یک میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: آرمرده ۹۹۱ میلیون تومان، زرینه ۸۹۹ میلیون تومان، حسینآباد ۶۸۵ میلیون تومان، شویشه ۵۵۹ میلیون تومان و سنته ۳۴۶ میلیون تومان نیز از عوارض مالیات بر ارزش افزوده سهم دریافت کردهاند.
دهیاریها نیز از منابع ارزش افزوده سهم دارند
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به پرداخت عوارض به دهیاریهای استان اظهار کرد: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شهرها، به دهیاریها نیز اختصاص مییابد و این منابع میتواند در تقویت خدمات و اجرای طرحهای عمرانی روستاها مورد استفاده قرار گیرد.
فعلهگری گفت: دهیاری آساوله از توابع شهرستان سنندج با دریافت سه میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان بیشترین میزان عوارض را در میان دهیاریهای استان دریافت کرده است.
وی افزود: پس از آساوله، دهیاری دوشان سنندج با سه میلیارد تومان و دهیاری مالوجه قروه با یک میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین میزان دریافتی را داشتهاند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر نقش مؤدیان در تأمین منابع مالیاتی استان خاطرنشان کرد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و همکاری مؤدیان، زمینه افزایش سهم عوارض ارزش افزوده و توزیع منابع میان شهرداریها و دهیاریها را فراهم میکند.
فعلهگری اظهار کرد: توزیع این منابع در نهایت میتواند به تقویت ظرفیتهای خدماتی و عمرانی و فراهم شدن بستر توسعه پایدار در شهرها و روستاهای استان کمک کند.
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