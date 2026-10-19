۳۳ درصد مصوبات سفر پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد محقق شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سفرهای استانی رئیس‌جمهور با هدف شناسایی مسائل مناطق مختلف، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار انجام می‌شود، اما میزان موفقیت این سفرها را نمی‌توان تنها با تعداد مصوبات یا رقم اعتبارات اعلام‌شده سنجید. آنچه اهمیت دارد، تبدیل تعهدات مالی به عملیات اجرایی، تکمیل پروژه‌ها و بهره‌مندی مردم از خدماتی است که سال‌ها انتظار آن را کشیده‌اند.

در کهگیلویه و بویراحمد نیز سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از مصوبات عمرانی و اقتصادی را به همراه داشت که حوزه‌هایی مانند آب و کشاورزی، راه و شهرسازی، راهداری، آموزش عالی، خوابگاه‌های دانشجویی، بهداشت و درمان و طرح‌های روستایی را در بر می‌گیرد.

با گذشت ۱۰ ماه و ۱۴ روز از این سفر ؛ زمان از این سفر، اکنون پرسش اصلی این است که چه میزان از اعتبارات وعده‌داده‌شده به منابع قابل استفاده تبدیل شده، پروژه‌ها با چه سرعتی پیش می‌روند و چه موانعی میان تصویب اعتبار و بهره‌برداری نهایی قرار دارد.

بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، مصوبات سفر رئیس‌جمهور در بخش عمرانی شامل ۳۷ مصوبه در ۱۱ وزارتخانه است و مجموع اعتبارات این بخش به ۲۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان می‌رسد، با این حال، تاکنون تنها ۳۳ درصد از اعتبارات مصوب محقق شده است

این آمار به‌خودی‌خود به معنای تحقق ۳۳ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیست زیرا میزان اعتبار محقق‌شده، اعتبار ابلاغی، منابع واریزشده و پیشرفت اجرایی هر طرح شاخص‌های متفاوتی هستند.

با این وجود، فاصله میان منابع مصوب و اعتبارات تحقق‌یافته، ضرورت بررسی دقیق وضعیت پروژه‌ها و پاسخگویی درباره موانع تأمین مالی را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر، گزارش دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که برخی پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های مالی پیشرفت داشته‌اند، اما در مواردی نیز مغایرت میان آمارهای اعتباری، کسورات قانونی، مطالبات پیمانکاران و تأخیر در انتقال منابع، ارزیابی عملکرد را با ابهام روبه‌رو کرده است.

در چنین شرایطی، بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور باید از سطح اعلام ارقام فراتر برود و میزان پیشرفت هر پروژه، اعتبار واقعی قابل استفاده، تعهدات باقی‌مانده و زمان احتمالی بهره‌برداری را روشن کند.

تنها ۳۳ درصد اعتبارات عمرانی سفر محقق شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: مصوبات سفر در حوزه عمرانی شامل ۳۷ مصوبه در ۱۱ وزارتخانه است که روند اجرا و تحقق و پیگیری مصوبات مورد ارزیابی قرار گرفتند.

عیسی شهامت با اشاره به حجم اعتبارات مصوب افزود: مجموع اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در بخش عمرانی ۲۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۳ درصد آن محقق شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی پروژه‌های حوزه آب منطقه‌ای گفت: طرح آبرسانی به لیکک، آبرسانی به دشت امامزاده جعفر و سایر پروژه‌های برخوردار از اعتبارات سفر در نشست کارشناسی بررسی شدند و تکمیل آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

شهامت با اشاره به پروژه‌های روستایی نیز بیان کرد: در حوزه اجرای طرح‌های هادی روستایی، اعتبارات مناسبی از محل سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافته و طرح هادی در ۳۲ روستا با پیشرفت حدود ۹۵ درصد در دست اجراست.

وی از آغاز مجدد پروژه تالار مرکزی شهر یاسوج پس از سال‌ها توقف خبر داد و گفت: انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، گزارش‌های جدیدی از پیشرفت فیزیکی این پروژه ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی اشاره کرد و افزود: تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی چرام، بیمارستان ۳۲ تختخوابی سی‌سخت و بیمارستان ۴۱ تختخوابی لنده نیز از جمله طرح‌های مورد پیگیری است.

شهامت با اشاره به بررسی پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی و راهداری تصریح کرد: روند اجرای مصوبات سفر در بخش عمرانی با هدف تسریع در تکمیل طرح‌ها و استفاده از اعتبارات پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود.

ملاک ارزیابی، پیشرفت همان بخش مصوب است

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند ارزیابی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: هدف از برگزاری نشست‌های پیگیری مصوبات سفر، بررسی دقیق میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و اعتبارات تخصیص‌یافته و دستیابی به آمار قابل استناد برای پیگیری تعهدات است.

محمدمیثم وره‌چهر افزود: در این نشست‌ها، ابهامات مربوط به پروژه‌ها بررسی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی استان فرصت دارند توضیحات تکمیلی خود را درباره وضعیت اجرا، منابع مالی و مشکلات موجود ارائه کنند.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه روند پیگیری‌ها بیان کرد: در نشست بعدی، معاونان وزیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران حضور خواهند داشت و اطلاعات مربوط به مصوبات به‌صورت موردی بررسی می‌شود.

وره‌چهر ادامه داد: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارند و درباره تعهدات اعتباری و مسئولیت دستگاه‌ها توضیح می‌دهند و دستگاه‌های اجرایی استان باید پیش از برگزاری نشست بعدی، اطلاعات خود را بررسی و مغایرت‌های احتمالی را اصلاح کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری اعتبارات ابلاغ‌نشده گفت: چنانچه اطلاعات مربوط به تخصیص اعتبار یک پروژه در اختیار دستگاه اجرایی قرار نگرفته باشد، لازم است موضوع از مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا مشخص شود اعتبار در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا به دستگاه اجرایی رسیده است یا خیر.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور درباره نحوه محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز توضیح داد: ملاک ارزیابی، همان بخشی از پروژه است که در مصوبات سفر مورد تعهد قرار گرفته است، بنابراین، نباید پیشرفت کل یک طرح با پیشرفت بخش مرتبط با مصوبه سفر یکسان در نظر گرفته شود.

وی افزود: برای مثال، ممکن است یک محور جاده‌ای طول زیادی داشته باشد، اما مصوبه سفر تنها اجرای بخشی از آن را شامل شود. در این شرایط، میزان پیشرفت باید براساس همان بخش تعیین‌شده در مصوبه محاسبه شود.

وره‌چهر تصریح کرد: اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبارات مصوبات سفر به‌صورت موردی بررسی می‌شود تا آمار دقیق‌تر و قابل استناد برای پیگیری‌های بعدی در اختیار مسئولان قرار گیرد.

پیشرفت پروژه‌ها از ۵۰ تا ۹۱ درصد، مطالبات همچنان پابرجا است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آبی مصوب سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها لزوماً با اعتبارات تخصیص‌یافته تناسب مستقیم ندارد و بخشی از منابع دریافتی صرف خرید تجهیزات، تملک اراضی، تسویه مطالبات پیمانکاران و پرداخت هزینه‌های قانونی می‌شود.

اسلام قدمی با اشاره به تأثیر خرید تجهیزات بر محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها افزود: پیشرفت فیزیکی براساس عملیات اجرایی انجام‌شده و کار نصب‌شده در محل پروژه محاسبه می‌شود، بنابراین، خرید تجهیزات و لوله تا پیش از نصب، در شاخص رسمی پیشرفت فیزیکی منعکس نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مطالبات معوق پیمانکاران بیان کرد: در بخشی از پروژه‌ها، قراردادهای خرید لوله به ارزش ۷۵ میلیارد تومان وجود دارد و مطالبات معوق نیز از ۸۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

قدمی درباره طرح آبرسانی به لیکک و روستاهای مسیر گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۸۱ درصد در ابتدای دولت و ۹۰ درصد در زمان سفر رئیس‌جمهور به ۹۱.۳ درصد رسیده است.

وی افزود: از ۷۰ میلیارد تومان تخصیص اخیر این پروژه، ۳۷.۸ میلیارد تومان شامل ۱۵ میلیارد تومان اسناد خزانه و ۲۲.۸ میلیارد تومان نقدینگی به حساب طرح واریز شده است که مجموع اعتبار ابلاغی پروژه نیز ۶۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون بیش از ۲۳۸ میلیارد تومان آن وصول شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد درباره آبرسانی به دشت امامزاده جعفر نیز اظهار کرد: پیشرفت این پروژه از ۱۵ درصد به ۶۳ درصد رسیده و بخشی از اراضی دشت زیر کشت رفته است.

وی درباره طرح آبرسانی به دهدشت غربی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه از ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است که برای این طرح در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۸.۵ میلیارد تومان آن همچنان در چرخه اداری قرار دارد.

قدمی درباره سد تنگ‌سرخ نیز گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۴۶ درصد در زمان سفر به ۵۰ درصد رسیده است اما با این حال، مطالبات انباشته پیمانکاران نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است و برای تملک اراضی پروژه نیز حدود ۲ تا ۲.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب شرب یاسوج از سد تنگ‌سرخ افزود: برآورد اولیه هزینه این طرح ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب ضرایب تعدیل، به بیش از چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد که تأمین مالی پروژه از طریق تسهیلات ماده ۵۶ نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد درباره آبرسانی از سد کوثر به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی کل پروژه از ۴۶ درصد در زمان سفر به ۵۲.۴ درصد رسیده و فاز نخست آن نیز که حدود ۷۰ درصد از کل طرح را شامل می‌شود، ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

وی ادامه داد: خط انتقال آب از سد کوثر تا مخزن دهدشت به طول ۲۸ کیلومتر به‌طور کامل اجرا شده، مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی وارد مدار شده و سازه دو ایستگاه پمپاژ نیز تکمیل شده است.

قدمی تصریح کرد: فاز نخست این پروژه ظرفیت تکمیل و بهره‌برداری رسمی در همین دولت را دارد، مشروط بر اینکه اعتبارات مصوب به‌موقع تأمین شود.

دانشکده فنی پس از ۱۰ سال به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد

رئیس دانشگاه یاسوج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی دانشگاه اظهار کرد: بخش عمده طرح‌های عمرانی دانشگاه با اتکا به منابع داخلی در حال اجراست و دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه‌های متأهلی از جمله پروژه‌هایی هستند که از ردیف‌های اعتباری ملی و اختصاصی برخوردار بوده‌اند.

مهدی نوری‌پور با اشاره به طولانی شدن اجرای پروژه دانشکده فنی و مهندسی افزود: این طرح پس از ۱۰ سال اجرا به حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و برای تکمیل آن به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس دانشگاه یاسوج بیان کرد: برای تأمین اعتبار پروژه، جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و در مقطعی نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مطرح بود، اما در ادامه مشخص نشد چه روندی به تغییر یا حذف این موضوع از مصوبات منجر شده است.

نوری‌پور با اشاره به اعتبارات این پروژه گفت: سال گذشته ۲۹ میلیارد تومان اعتبار به طرح اختصاص یافت و برای سال جاری نیز حدود ۶۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است اما با این حال، این ارقام پاسخگوی نیازهای باقی‌مانده پروژه نیست.

وی خواستار پیگیری تمدید ردیف اعتباری دانشکده فنی و مهندسی و بررسی دقیق دلایل تغییر مصوبه آن شد.

رئیس دانشگاه یاسوج در ادامه به وضعیت خوابگاه‌های متأهلی اشاره کرد و گفت: در مصوبات سفر استانی، برای بلوک نخست این مجموعه ۴۰ میلیارد تومان و برای بلوک دوم ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تاکنون ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب اسناد خزانه به این پروژه اختصاص یافته که به‌طور کامل جذب و هزینه شده است. علاوه بر اعتبارات دولتی، دانشگاه از تسهیلات بانکی، منابع درآمد اختصاصی و مشارکت بنیاد برکت نیز برای پیشبرد طرح استفاده کرده است.

نوری‌پور با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پروژه بیان کرد: در مرحله نخست، پرداخت هفت میلیارد تومان از این تسهیلات در آستانه انجام است و بنیاد برکت نیز تاکنون حدود ۱۴ میلیارد تومان به طرح کمک کرده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی خوابگاه‌های متأهلی ادامه دارد، تصریح کرد: برای مشخص شدن وضعیت نهایی منابع و تعهدات مالی، لازم است ارقام ثبت‌شده در جداول اعتباری استانداری و سازمان برنامه و بودجه با اسناد و پرداخت‌های واقعی تطبیق داده شود.

اعتبارات ابلاغ‌نشده و مغایرت‌های آماری در پروژه‌های جاده‌ای

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروژه‌های راه‌سازی مصوب سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: بخشی از مغایرت‌های موجود میان آمارهای اعتباری این اداره‌کل و گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به هم‌پوشانی پروژه‌ها با طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، نحوه تخصیص منابع به قطعات مختلف محورها و اعمال کسورات قانونی بازمی‌گردد.

علی پارسایی با اشاره به پروژه‌های تقاطع شهرک صنعتی چهار بیان کرد: برای این محور ۸۴ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر اختصاص یافته، در حالی که اداره‌کل راه و شهرسازی تاکنون ۱۶۵ میلیارد تومان در این پروژه‌ها هزینه کرده و شرکت ساخت نیز ۶۰ میلیارد تومان به یکی از طرح‌های مرتبط اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مجموع هزینه انجام‌شده در این بخش به ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده است اما با این حال، اعتبار جدید ۲۸۵ میلیارد تومانی این پروژه‌ها هنوز به استان نرسیده است.

پارسایی درباره محور بابامیدان گفت: پیشرفت وزنی این محور از ۴۱ به ۵۶ درصد افزایش یافته و اعتبار جدید ۲۴۴.۲ میلیارد تومانی به شرکت ساخت ابلاغ شده، اما مراحل اداری انتقال و وصول آن همچنان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به محور یاسوج ـ شیراز بیان کرد: در قطعه هفت‌کیلومتری این محور، از مجموع ۱۹۰ میلیارد تومان دریافتی استان، ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و پیشرفت پروژه از ۳۸ به ۵۲ درصد رسیده است که اعتبار مصوب ۱۶۴.۶ میلیارد تومانی این پروژه برای سال جاری تاکنون واریز نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره تقاطع غیرهمسطح مهریان نیز گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۴۷ به ۷۰ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: از منابع ۳۰۰ میلیارد تومانی مرتبط با طرح، ۱۲۰ میلیارد تومان به شرکت ساخت و ۱۸۷ میلیارد تومان به اداره‌کل راه و شهرسازی اختصاص یافته است.

پارسایی درباره محور یاسوج ـ اقلید اظهار کرد: این پروژه در ابتدا برای اجرای ۵۰ کیلومتر مسیر و با برآورد اعتباری دو هزار میلیارد تومان تعریف شده بود، اما در مصوبه نهایی، اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای ۲۰ کیلومتر در نظر گرفته شد.

وی افزود: ثبت رقم اولیه دو هزار میلیارد تومانی به‌جای اعتبار نهایی مصوب ۴۰۰ میلیارد تومانی در سامانه‌های نظارتی، موجب شده است عملکرد استان در برخی گزارش‌ها بدهکار نشان داده شود؛ موضوعی که به اصلاحیه رسمی نیاز دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: روشن شدن دامنه شمول اعتبارات، تعیین تکلیف کسورات قانونی و پیگیری منابع ابلاغ‌شده اما وصول‌نشده، برای جلوگیری از ابهامات مالی و تداوم عملیات اجرایی پروژه‌ها ضروری است.

۹۶ پروژه از ۱۱۲ طرح وارد مرحله اجرا شده‌اند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه راهداری اظهار کرد: تعهدات این اداره‌کل در قالب دو بند از مصوبات سفر تعریف شده که مجموع اعتبارات آن به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

حمید رضا پیمانجو افزود: از این میزان، ۴۰۰ میلیارد تومان برای رفع و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان طی یک دوره سه‌ساله پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهم اعتبارات استانی و ملی بیان کرد: از اعتبار دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت راه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تعهد استانی است.

پیمان‌جو ادامه داد: در مجموع، ۱۱۲ پروژه شامل ۱۵ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز، ۱۹ پروژه بهسازی و روکش راه‌های اصلی و ۷۸ پروژه راه‌های فرعی و روستایی تعریف شده است.

وی درباره وضعیت اجرای این طرح‌ها گفت: از مجموع ۱۱۲ پروژه، ۱۶ پروژه هنوز وارد مرحله عملیات اجرایی نشده‌اند و بخش عمده آن‌ها در مرحله دریافت مجوز، برگزاری مناقصه یا تعیین پیمانکار قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به طرح‌های رفع نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: از ۱۵ پروژه تعریف‌شده در این بخش، ۱۴ پروژه وارد مرحله اجرا شده و تنها یک پروژه در مرحله مناقصه قرار دارد.

وی افزود: سه پروژه از طرح‌های عملیاتی‌شده به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند و هشت پروژه نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

پیمان‌جو با اشاره به محدودیت منابع مالی تصریح کرد: نیاز واقعی استان برای ایمن‌سازی راه‌ها و اجرای روکش آسفالت فراتر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در مصوبات سفر است و تأمین منابع تکمیلی برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها دنبال می‌شود.

فاصله مصوبه تا بهره‌برداری باید شفاف شود

بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان استان نشان می‌دهد که مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که ارزیابی آن‌ها باید از شمارش اعتبارات مصوب و گزارش پیشرفت‌های مقطعی فراتر برود و به سنجش میزان تحقق تعهدات، رفع موانع اجرایی و تعیین زمان تکمیل پروژه‌ها برسد.

تحقق ۳۳ درصدی اعتبارات عمرانی از مجموع ۲۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، نخستین شاخصی است که ضرورت پیگیری جدی‌تر منابع را نشان می‌دهد. با این حال، برای قضاوت دقیق درباره عملکرد هر دستگاه باید مشخص شود چه میزان اعتبار ابلاغ شده، چه میزان به حساب پروژه رسیده، چه مقدار صرف هزینه‌های قانونی و تسویه مطالبات شده و چه سهمی مستقیماً در عملیات اجرایی به کار رفته است.

در حوزه آب، پیشرفت ۹۱.۳ درصدی طرح آبرسانی به لیکک و پیشرفت ۸۰ درصدی فاز نخست آبرسانی به چهار شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده، از نزدیک شدن برخی طرح‌ها به مرحله تکمیل حکایت دارد. اما باقی ماندن مطالبات پیمانکاران، اعتبارات وصول‌نشده و نیازهای مالی سایر پروژه‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت فیزیکی بالا، بدون تأمین منابع نهایی، لزوماً به معنای بهره‌برداری قطعی نیست.

در حوزه آموزش عالی نیز وضعیت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج نمونه‌ای از ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های طولانی‌مدت است. طرحی که پس از ۱۰ سال به ۶۵ درصد پیشرفت رسیده و برای تکمیل به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، نمی‌تواند تنها با اعلام اعتبار سالانه و بدون روشن شدن برنامه تأمین منابع باقی‌مانده ارزیابی شود. بررسی دلایل تغییر یا حذف مصوبه اعتباری این پروژه و تعیین تکلیف ردیف مالی آن، از مطالبات جدی این بخش است.

در پروژه‌های راه‌سازی نیز اختلاف آمارهای اعتباری، تأخیر در وصول منابع و تفاوت میان اعتبار مصوب و هزینه واقعی اجرا، ضرورت شفاف‌سازی را برجسته می‌کند. هنگامی که یک دستگاه از هزینه‌کرد بیش از اعتبار مصوب در بخشی از پروژه سخن می‌گوید و هم‌زمان رقم دیگری در گزارش‌های نظارتی ثبت شده است، اصلاح مستندات و تعیین دقیق دامنه مصوبه باید پیش از ارزیابی نهایی عملکرد انجام شود.

از سوی دیگر، ورود ۹۶ پروژه راهداری به مرحله اجرا از مجموع ۱۱۲ طرح تعریف‌شده و عملیاتی شدن ۱۴ پروژه از ۱۵ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز، نشانه‌ای از پیشرفت اجرایی است؛ اما برای مشخص شدن میزان اثرگذاری این اقدامات، لازم است سهم اعتبارات سفر از کل هزینه‌ها و وضعیت نهایی پروژه‌های باقی‌مانده نیز به‌صورت شفاف اعلام شود.

نکته مهم در ارزیابی مصوبات سفر آن است که اعتبار مصوب، اعتبار تخصیص‌یافته، وجه واریزشده، پیشرفت فیزیکی و بهره‌برداری نهایی، پنج شاخص متفاوت‌اند و نباید در گزارش‌های رسمی به جای یکدیگر استفاده شوند. همان‌طور که تحقق ۳۳ درصدی اعتبارات به معنای پیشرفت فیزیکی ۳۳ درصدی همه پروژه‌ها نیست، پیشرفت بالای یک طرح نیز به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که منابع لازم برای تکمیل آن تأمین شده است.

از این رو، انتظار می‌رود نتیجه نشست‌های پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور در کهگیلویه و بویراحمد با انتشار گزارشی تفکیکی از وضعیت هر پروژه همراه شود؛ گزارشی که در آن مبلغ مصوب، میزان تخصیص، منابع وصول‌شده، هزینه‌کرد واقعی، درصد پیشرفت فیزیکی، موانع باقی‌مانده و زمان‌بندی تکمیل مشخص باشد.

اکنون مطالبه اصلی، صرفاً اعلام رقم اعتبارات یا برگزاری نشست‌های کارشناسی نیست؛ بلکه باید روشن شود از مجموع تعهدات دولت چهاردهم برای استان، چه میزان به نتیجه اجرایی رسیده و کدام پروژه‌ها همچنان در انتظار تأمین اعتبار، اصلاح مصوبه یا رفع موانع اداری هستند.

پاسخ روشن به این پرسش‌ها، امکان ارزیابی منصفانه عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و اجازه نمی‌دهد فاصله میان وعده‌های اعتباری و بهره‌برداری واقعی از پروژه‌ها در میان ارقام متفاوت و گزارش‌های اداری پنهان بماند.