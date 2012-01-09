مصوبه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اجرایی نشد/ صنعتگران در انتظار

به گزارش خبرنگارمهر، این مصوبه در دور دوم سفر هیئت دولت به استان به تصویب رسد و در دور سوم نیز بر اجرای آن تاکید وبرای احداث این پروژه ملی، یکهزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد.

به گفته کارشناسان، راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر اشتغالزایی و تامین برق مورد نیاز کارخانه های صنعتی، موجب ارتقای سطح اقتصادی این استان در کشور می شود.

با این حال صنعتگران استان منتظر احداث این زیرساخت مهم هستند تا شاهد رشد صنعت در استانی باشند که کمترین زیرساخت صنعت را در کشور دارد.

زمین پروژه مشخص شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شرکت مجری، سرمایه گذار و زمین این پروژه مشخص شده و امیدواریم عملیات اجرایی آن نیز هرچه زودتر آغاز شود.

حسن کریمی، وجود صنایع عظیم نفت و گاز، رودخانه ها و سدهای پرآب، واقع شدن استان در کریدور انتقال برق خوزستان به فارس و فارس به اصفهان را از مزایای این استان برای ایجاد این نیروگاه عنوان کرد.

عدم تامین اعتبار برخی مصوبات استانی

وی کل پروژه های مصوب سه سفر استانی هیئت دولت را 14 پروژه عنوان کرد و بیان داشت: این شرکت در سفر سوم هیئت دولت به استان دو مصوبه داشت که اعتبار این مصوبات تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته است.

وی بیان کرد: مصوبه اول اختصاص 60میلیارد ریال برای اصلاح و بهینه سازی شبکه ها طی سالهای 89 تا 91 بود که اعتبار آن می بایست از طریق وزارت نیرو تامین می شد.

کریمی عنوان کرد: این شرکت از محل اعتبارت داخلی سال 89 حدود یک میلیارد و 80 میلیون تومان در این خصوص هزینه کرد.

وی اظهار داشت: اختصاص مبلغ 16 میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نیرو برای توسعه روشنایی معابر طی سالهای 89 تا 93 از دیگر مصوبات سفر سوم هیئت دولت به این استان در بخش برق بود که تاکنون 370 میلیون تومان به این طرح اختصاص یافته وسالانه اعتباری به این طرح اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از شش مصوبه مربوط به دور دوم سفر هیئت دولت به استان نیز پنج مصوبه مربوط به احداث ایستگاه در شهرهای مختلف استان بود که این پروژه ها بین 35 تا 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی یادآور شد: پروژه احداث خط 132 کیلو ولت "بهبهان" به "لیکک" به دلیل عدم تامین اعتبار مورد نیاز، تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در سفر چهارم بر تامین اعتبار آن تاکید شد.

بررسی مشکلات پروژه های ناتمام در سفر چهارم

کریمی عنوان کرد: در سفر چهارم، هیئت دولت بر رفع مشکلات و تسریع در اجرای تمامی پروژهای ناتمام در بخش برق تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین اظهار داشت: در سفر چهارم هیئت دولت به این استان، ایستگاه 132 کیلو ولت یاسوج 2 با هزینه 67 میلیارد ریال مورد به بهره برداری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این ایستگاه موجب افزایش ضریب پایداری شبکه برق شهرستان بویراحمد و دنا و تغذیه خطوط برق شهرک های صنعتی در این شهرستان می شود.

400 کیلومتر شبکه فرسوده برق در استان

کریمی همچنین از بهره برداری ایستگاه 132 کیلو ولت گچساران در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین طول شبکه های فرسوده برق در این استان را 300 تا 400 کیلومتر عنوان کرد و گفت: بیشتر فرسودگی شبکه به دلیل وجود گازهای ترش در گچساران است و تنها برای تعویض و اصلاح شبکه های فرسوده برق در این شهرستان به اعتباری بالغ بر 300میلیارد ریال نیاز است.

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محمدشریف اسلامی نژاد