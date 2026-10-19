آزادی ۹ زندانی با یک میلیارد تومان اعتبار در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جلسه مستمر ماهیانه انجمن حمایت از زندانیان قاین با حضور جواد عبداله‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس انجمن حمایت از زندانیان، برگزار شد.

در این نشست، موضوع حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت زندانیان، رسیدگی به نیازهای معیشتی و تحصیلی فرزندان آنان، فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط و همچنین توسعه ساختمان انجمن مورد بررسی قرار گرفت.

جواد عبداله‌زاده در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت زندانیان و توجه به نیازهای اساسی آنان، از جمله اقدامات ضروری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به حفظ بنیان خانواده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات افزود: انجمن حمایت از زندانیان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مشارکت خیران و همکاری نهادهای حمایتی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان واجد شرایط به آغوش خانواده ایفا کند.

توزیع ۱۶۰ بسته آموزشی و ۳۸۰ سبد غذایی میان خانواده‌های زندانیان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده از سوی انجمن حمایت از زندانیان بیان کرد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های زندانیان، ۱۶۰ بسته آموزشی شامل کیف و لوازم‌التحریر تهیه شده که ارزش هر بسته بین ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین به‌منظور کمک به تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت پوشش، ۳۸۰ سبد غذایی با ارزش تقریبی هر بسته ۴ میلیون تومان تهیه و توزیع شده است که ارزش مجموع این سبدهای غذایی حدود یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان است.

آزادی ۹ زندانی با تأمین بیش از یک میلیارد تومان اعتبار

عبداله‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه آزادی زندانیان افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأمین اعتبار مورد نیاز، از ابتدای سال جاری ۹ زندانی با مجموع مبلغ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان آزاد شده‌اند که این اقدام، گامی مؤثر در راستای بازگشت این افراد به کانون خانواده و فراهم شدن زمینه بازسازی زندگی آنان به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، موضوع توسعه ساختمان انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قاینات نیز مورد توجه قرار گرفت. توسعه زیرساخت‌های این انجمن می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر، افزایش ظرفیت حمایت از خانواده‌های نیازمند و سامان‌دهی بهتر فعالیت‌های حمایتی را فراهم کند.

در پایان، بر استمرار جلسات ماهیانه، پیگیری مصوبات، تقویت مشارکت خیران و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات حمایتی و کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان تأکید شد.