۶۰ بسته معیشتی شب یلدا به خانواده زندانیان نائین اهدا شد

رضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن شب یلدا، بسته‌های حمایتی با مساعدت دادستان و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نائین و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نائین و مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) نائین و جمعی از خیرین آماده سازی شد تا میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شود.

وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از خانواده‌های زندانیان و کاهش مشکلات معیشتی آن‌ها به ویژه در شب یلدا انجام شد زیرا این شب، شبی است که به تحکیم بنیان و اساس خانواده کمک می‌کند و سبب همدلی و همبستگی خواهد بود.

رئیس اداره زندان شهرستان نائین گفت: این بسته‌های معیشتی شامل اقلام غذایی، میوه، آجیل و مابقی مایحتاج ضروری به ارزش هر بسته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که به خانواده‌های نیازمند زندانیان تحویل داده شدند.

وی اضافه کرد: این اقدام نه تنها به تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های زندانیان کمک کرد، بلکه به آن‌ها احساس امید و همبستگی را نیز منتقل کرد.

رئیس اداره زندان شهرستان نائین تاکید کرد: امیدواریم با ادامه این نوع فعالیت‌ها، بتوانیم به بهبود شرایط زندگی خانواده‌های زندانیان نیازمند کمک کنیم؛ همشهریان عزیز می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۴۷۹۸۳ به نام انجمن حمایت از زندانیان واریز کنند.

به گزارش مهر، زندان نائین، تنها زندان شرق استان اصفهان است که از هفت حوزه قضائی پذیرش زندانی دارد.