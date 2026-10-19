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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شود

کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شود

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به تداوم بلاتکلیفی تخلفات مدیریتی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، خواستار تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی فوری به تخلفات و برخورد با عوامل خاطی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات مدیریتی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران که در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، خواستار تعیین تکلیف تخلفات، شناسایی افراد خاطی و اتخاد تصمیمات قانونی و قاطع در این زمینه شد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظفرقندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و تقدیر از زحمات؛ عطف به گزارش‌های واصله در خصوص بروز تخلفات مدیریتی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران و با عنایت به مفاد مکاتبات پیشین کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به شماره‌های ۱۹۹۳۸۳۳ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۵ و ۲۰۱۷۰۲۳ مورخ ۵/۵/۱۴۰۵، متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر، تاکنون اقدامات مؤثر و کافی در جهت تعیین تکلیف تخلفات صورت گرفته، برخورد قانونی با متخلفان و اصلاح رویه‌ها و ساختارهای معیوب به طور کامل انجام نپذیرفته است.

استمرار این وضیعت، ضمن ایجاد اطاله در روند رسیدگی و تضعیف اثربخشی نظارت مراجع ذی صلاح موجب بروز شائبه‌هایی در خصوص نحوه مدیریت و رسیدگی به تخلفات در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیده است.

لذا خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید ضمن تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی دقیق و همه جان به موارد مطروحه، نسبت به تعیین تکلیف تخلفات، شناسایی عوامل و اشخاص خاطی و اتخاذ تصمیمات قانونی و قاطع در خصوص آنان اقدام لازم به عمل آید.

کد مطلب 6982468
زهرا علیدادی

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