روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا سه‌شنبه تا روز جمعه شرایط جوی برای وقوع بارش‌های پراکنده در استان مهیا است و عمدتا در ساعات بعد از ظهر شاهد افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و در برخی نقاط رگبار موقت باران خواهیم بود؛ ضمن اینکه براساس آخرین خروجی مدل‌ها احتمال بارش‌ها برای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه بیشتر خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از روند کاهشی تدریجی دما در سطح استان خبر داد و گفت: از نظر دمایی تا پایان هفته شاهد کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

زاهدی در خصوص نوسانات دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته نیز خاطرنشان کرد: روز گذشته شهرستان‌های اسدآباد و کبودراهنگ با ۲۹ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین نقاط و صبح امروز نیز شهرستان‌های بهار و اسدآباد با ۷ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای هوای همدان در گرمترین ساعات به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر رسید.