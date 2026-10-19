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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۷ مهر

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۷ مهر

بندرعباس- با ادامه فعالیت توده تندری در هرمزگان و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از ظهر امروز تا اواخر شب، تشدید ناپایداری‌های جوی در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این توفان تندری به همراه بارش‌ها همچنان در شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه و قشم همچنین سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان فعال است.

حمزه نژاد افزود: رشد و گسترش ابر موجب رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید، سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی، رفت و آمدهای عصرگاهی و غیر ضروری شهری و جاده‌ای خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شرایط دریا نیز با توجه به ناپایداری جوی در ساعات بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز بویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، بندرخمیر، بندر لنگه و سیریک ناایمن پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی صورت گیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از دریا روی در این ساعات خودداری کنند.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا فردا سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد. در این مدت کاهش نسبی دما انتظار است و روزهای پایانی هفته افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6982372

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