پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۷ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این توفان تندری به همراه بارش‌ها همچنان در شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه و قشم همچنین سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان فعال است.

حمزه نژاد افزود: رشد و گسترش ابر موجب رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید، سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی، رفت و آمدهای عصرگاهی و غیر ضروری شهری و جاده‌ای خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شرایط دریا نیز با توجه به ناپایداری جوی در ساعات بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز بویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، بندرخمیر، بندر لنگه و سیریک ناایمن پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی صورت گیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از دریا روی در این ساعات خودداری کنند.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا فردا سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد. در این مدت کاهش نسبی دما انتظار است و روزهای پایانی هفته افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.